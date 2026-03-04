Что будет дальше: Почему у комика Щербакова начались проблемы вслед за Сабуровым
Проблемы комика Алексея Щербакова наступили из-за дружбы с опальным артистом Нурланом Сабуровым, заявил НСН Виталий Бородин.
Участники проекта «Что было дальше?» (ЧБД) нарушали закон и не раскаялись, поэтому они столкнулись с проверками от МВД, рассказал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в беседе с НСН.
Комик Алексей Щербаков остался без концертов в России — из тура 25/26 выпали все российские города. Большой сольник в Москве отменили, а всем желающим возвращают деньги за билеты. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Бородин объяснил это связью Щербакова с депортированным из РФ комиком и партнером по ЧБД Нурланом Сабуровым.
«Я думаю, что это последствия от действий Сабурова. Они же друзья, были в одном шоу, однако я не считаю, что Щербаков покинет Россию. Он наш русский парень, десантник, у него есть семья и дети. И вот так возьмет и покинет страну? Это вряд ли. У нас один закон для всех, поэтому сейчас идет разбирательство над Сабуровым. Совместная с ним площадка ЧБД может сказаться на всей деятельности его партнеров по шоу на территории РФ. Да и стендапы будут проверять вплоть до финансовой отчетности. Специалисты из МВД, спецслужб будут этим заниматься, потому что неважно, кто нарушил закон, Сабуров или Щербаков. Мы их призывали извиниться перед обществом и страной, а они нас проигнорировали, вот и пожалуйста. Но без оснований для проверки не было бы никаких экспертиз», — указал он.
Ранее Бородин объяснил НСН, почему Сабурова не пустят в Россию даже после извинений.
