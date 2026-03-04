Участники проекта «Что было дальше?» (ЧБД) нарушали закон и не раскаялись, поэтому они столкнулись с проверками от МВД, рассказал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в беседе с НСН.

Комик Алексей Щербаков остался без концертов в России — из тура 25/26 выпали все российские города. Большой сольник в Москве отменили, а всем желающим возвращают деньги за билеты. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Бородин объяснил это связью Щербакова с депортированным из РФ комиком и партнером по ЧБД Нурланом Сабуровым.