Путин освободил двух насильно мобилизованных в ВСУ венгров

Президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение освободить двух граждан Венгрии, мобилизованных в ВСУ и попавших в российский плен. Об этом он заявил на встрече с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

По словам российского лидера, речь идет о людях с двойным гражданством — украинским и венгерским.

Путин отметил, что они были принудительно мобилизованы.

Президент также добавил, что Сийярто может забрать освобожденных на своем самолете, передает «Радиоточка НСН».

