Путин освободил двух насильно мобилизованных в ВСУ венгров
4 марта 202619:58
Президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение освободить двух граждан Венгрии, мобилизованных в ВСУ и попавших в российский плен. Об этом он заявил на встрече с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.
По словам российского лидера, речь идет о людях с двойным гражданством — украинским и венгерским.
Путин отметил, что они были принудительно мобилизованы.
Президент также добавил, что Сийярто может забрать освобожденных на своем самолете, передает «Радиоточка НСН».
