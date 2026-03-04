Путин освободил двух насильно мобилизованных в ВСУ венгров

Президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение освободить двух граждан Венгрии, мобилизованных в ВСУ и попавших в российский плен. Об этом он заявил на встрече с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

По словам российского лидера, речь идет о людях с двойным гражданством — украинским и венгерским.