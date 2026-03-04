Число погибших при ударах США и Израиля по Ирану превысило 1000 человек

В результате ударов США и Израиля по территории Ирана погибли 1045 человек, все они уже похоронены. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

При этом представитель Красного Полумесяца Моджтаба Халиди ранее заявлял, что подтверждена гибель как минимум 940 человек. По его словам, эти данные пока не являются окончательными, поскольку в ряде районов страны продолжаются поисково-спасательные работы.

Отказ от сдержанности: Как Иран ответит США по плану погибшего Хаменеи

Военная операция под названием «Эпическая ярость» началась 28 февраля. Тогда США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что целью операции является «защита американского народа от угрозы иранского режима», передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP/TASS
