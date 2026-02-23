Захарова назвала Таиланд, Непал, Бали и Гоа эпицентрами ЧП с россиянами
Эпицентрами чрезвычайных происшествий с гражданами России, где требуется помощь дипломатов, являются Таиланд, Непал, остров Бали в Индонезии и Гоа в Индии, сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, большинство случаев, когда россиянам требуется помощь - это бытовые случаи: от кражи денег и документов до аварий. «Но вот в этих точках они носят, действительно, ежедневный, массовый характер», - сказала Захарова. Отмечается, что российские дипломаты помогают туристам из РФ восстановить документы, связаться с больницами, правоохранительными органами, найти адвокатов, предоставляют материальную и финансовую помощь.
Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что помощь соотечественникам и защита их прав - это рутина для дипломатов, вопреки мнениям о том, что дипломатическая деятельность связана преимущественно с «высокой политикой».
Ранее посол РФ в Таиланде Евгений Томихин заявил, что в 2025 году в Королевстве погибли или умерли около 100 россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
