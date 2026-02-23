Дмитриев заявил о конце британской короны после фото брата Карла III
Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев назвал в соцсети X концом британской короны снимок брата короля Великобритании Карла III, экс-принца Эндрю, который был вывешен в Лувре.
«Конец британской короны», — написал российский политик.
Ранее активисты повесили в Лувре фото Эндрю. Снимок был сделан после его допроса. Под фотографией была подпись: «Теперь он обливается потом, 2026». Позже снимок сняли.
Брата британского монарха подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и тайной пересылке покойному американскому финансисту Джеффри Эпштейну правительственных документов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
