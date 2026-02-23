Дмитриев заявил о конце британской короны после фото брата Карла III

Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев назвал в соцсети X концом британской короны снимок брата короля Великобритании Карла III, экс-принца Эндрю, который был вывешен в Лувре.

СМИ: Карл III одобрил доступ к документам по делу о связях Эндрю и Эпштейна

«Конец британской короны», — написал российский политик.

Ранее активисты повесили в Лувре фото Эндрю. Снимок был сделан после его допроса. Под фотографией была подпись: «Теперь он обливается потом, 2026». Позже снимок сняли.

Брата британского монарха подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и тайной пересылке покойному американскому финансисту Джеффри Эпштейну правительственных документов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Zuma / ТАСС
