Степашин предположил снижение ключевой ставки ЦБ РФ в 2027 году до 6%
Ключевая ставка Центробанка России в 2027 году может быть снижена и до 6-7%, сообщил ТАСС бывший премьер РФ Сергей Степашин.
По его словам, это станет возможным, если инфляцию удастся удерживать около 4%. Он считает данные темпы снижения ставки вполне допустимыми. Политик указал, что если ключевая ставка в 2027 году будет снижена, то заработает ипотека.
«Сегодня «садится» жилищное строительство, приобретение жилья, поэтому это действительно серьезная проблема», — сказал он.
Степашин назвал жилищное строительство движителем всей экономики.
Инфляционные ожидания россиян мешают ЦБ РФ активнее снижать ключевую ставку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
