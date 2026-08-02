«Рассчитано на экспатов»: Кто будет смотреть «Мастера и Маргариту» в США

Известно, что кроме США фильм уже показывали в нескольких странах Европы: в частности, в Германии, Италии, Франции, Швеции. Однако продюсер «Мастера и Маргариты» отметил, что пока точно не знает, когда именно фильм выйдет в Штатах.

«Мы сейчас ждем от наших американских дистрибьюторов разъяснений по этому поводу, документацию и прочее. Мы пока ничего этого не видели. У нас есть международный дистрибьютор — американская компания. Но я пока не получал информацию. Возможно, у массмедиа, которые являются операторами прав, есть какая-то информация, но у нас — пока нет. Что касается европейского проката, на крупных территориях, мы, конечно, очень довольны. Хороший результат. Нам важно это, с точки зрения статуса фильма. И в Германии, и в Италии, и во Франции — хорошие сборы для такого рода фильма. Для них это иностранное кино и не простое — не развлекательное. Европейский прокат показывает, что интерес к картине высокий, а как будет в Штатах — посмотрим. Вмешивается ли в культуру политика — да нет, по крайней мере нам про это ничего не известно», - сказал Толстунов.