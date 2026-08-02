«Рассчитано на экспатов»: Кто будет смотреть «Мастера и Маргариту» в США
Продюсер Игорь Толстунов в эфире НСН подчеркнул, что успех фильма в европейском прокате важен, с точки зрения статуса ленты, а кинокритик Александр Голубчиков допустил, что из-за масштабности проекта в США у него будет хороший «сарафан».
Продюсер Игорь Толстунов в беседе с НСН сообщил, что пока не знает, когда именно фильм «Мастер и Маргарита» выйдет с США, а кинокритик Александр Голубчиков предположил, что в Штатах экранизация будет рассчитана в основном на экспатов, переехавших из России, но, по его словам, если премьера в США выйдет за рамки Русского мира — это будет интересно.
Ранее издание Variety сообщило, что экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина выйдет в американский прокат осенью. Отмечается, что после длительного судебного разбирательства премьера намечена на 18 сентября.
Известно, что кроме США фильм уже показывали в нескольких странах Европы: в частности, в Германии, Италии, Франции, Швеции. Однако продюсер «Мастера и Маргариты» отметил, что пока точно не знает, когда именно фильм выйдет в Штатах.
«Мы сейчас ждем от наших американских дистрибьюторов разъяснений по этому поводу, документацию и прочее. Мы пока ничего этого не видели. У нас есть международный дистрибьютор — американская компания. Но я пока не получал информацию. Возможно, у массмедиа, которые являются операторами прав, есть какая-то информация, но у нас — пока нет. Что касается европейского проката, на крупных территориях, мы, конечно, очень довольны. Хороший результат. Нам важно это, с точки зрения статуса фильма. И в Германии, и в Италии, и во Франции — хорошие сборы для такого рода фильма. Для них это иностранное кино и не простое — не развлекательное. Европейский прокат показывает, что интерес к картине высокий, а как будет в Штатах — посмотрим. Вмешивается ли в культуру политика — да нет, по крайней мере нам про это ничего не известно», - сказал Толстунов.
В августе 2025-го продюсер «Мастера и Маргариты» на фестивале дебютного и короткометражного кино «Короче» сообщил ТАСС, что лента заработала в зарубежном прокате за первый квартал того года €1,5 млн.
В свою очередь кинокритик Александр Голубчиков в разговоре с НСН рассказал, в чем особенность экранизации «Мастера и Маргариты» Локшина.
«Локшин придумал правильно интерпретировать происходящее в романе не как мистику, а как переживания писателя, как взгляд его самого на события в жизни со стороны. Отсюда и эта футуристичная Москва, которая представлена в фильме. Это оправдано, потому что это то, каким видит ее писатель. Отсюда и все демоны, которые появляются в городе, случайные знакомые, которые в его голове интерпретируются как Воланд со свитой. Если в постановке Бортко (Владимир Бортко — советский и российский кинорежиссер – прим. НСН) мы видели буквально, как он любит, что написано писателем, то мы и экранизируем, то Локшин переосмыслил написанное в романе, и очень многие увидели эту историю с другой стороны», - уточнил он.
Критик допустил, что у «Мастера и Маргариты» будет хороший «сарафан» в США, благодаря масштабности проекта и интересным визуальным эффектам.
«Во-первых, мы не знаем, насколько широким будет прокат у фильма в Штатах. Возможно, они пойдут от ограниченного проката в широкий. Благодаря тому, что это достаточно масштабная постановка, она насыщена интересными визуальными эффектами, мне кажется, что у этого фильма должен быть хороший "сарафан". Как в свое время сработала история с "Ночным дозором", который показал другой вариант экранизации городского фэнтези. Конечно, в первую очередь, прокат в Америке будет рассчитан на экспатов, на русскую аудиторию, плюс на читающую аудиторию. Американцы, если говорить про русскую литературу, всегда говорят: Достоевский "Братья Карамазовы", плюс Толстой "Война и мир" — это все, что они знают. А "Мастер и Маргарита" — это все-таки чуть больше про, как говорил Владимир Высоцкий, "советиков". Те, кто туда эмигрировал, знают подноготную, то, как роман писался — и будут основной аудиторией. Но если это выйдет за рамки Русского мира — это очень интересно», - заключил собеседник НСН.
Премьера фильма Локшина в России состоялась 25 января 2024 года. Картина собрала в прокате стран СНГ 2,3 млрд рублей. Роли Мастера и Маргариты исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Лента стала лучшей по мнению жюри 38-й национальной кинематографической премии «Ника» и получила награды во всех семи номинациях, в которых была представлена.
Ранее Игорь Толстунов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что перед съемками «Мастера и Маргариты» вся команда проекта прочитала множество изданий романа Михаила Булгакова, при этом все понимали риск, связанный с экранизацией знаменитого литературного произведения.
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