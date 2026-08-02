В Иране опровергли заявления об открытии Ормузского пролива

По информации источника, никакого соглашения на этот счет не существует, а распространяемые сообщения являются ложными. Он подчеркнул, что пролив останется закрытым до тех пор, пока США не прекратят свои «враждебные действия».

Ранее Дональд Трамп заявил, что отменил «мощные удары» по Ирану после того, как глава иранского МИД Аббас Арагчи принял компромиссное предложение, переданное через Катар. По версии Трампа, переговорщики якобы согласовали параметры сделки, которая предусматривает, в том числе, немедленное и полное открытие Ормузского пролива, а также приостановку ядерной программы Ирана, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

