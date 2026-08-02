СМИ: CША и Япония впервые за 15 лет провели совместную валютную интервенцию

Министр финансов Японии Сацуки Катаяма 3 августа официально объявит о проведении первой за 15 лет совместной валютной интервенции с США, цель которой - остановить обвал йены. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в японском правительстве.

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По данным рыночных инсайдеров, финансовые ведомства двух стран уже провели серию скоординированных операций по скупке японской валюты. Эти меры призваны поддержать курс йены, который недавно опустился до минимальных значений по отношению к доллару с 1986 года.

Ключевой причиной столь стремительного ослабления национальной валюты стала значительная разница в ключевых процентных ставках между двумя странами. Несколько дней назад Банк Японии принял решение сохранить ставку на уровне 1%. При этом Федеральная резервная система (ФРС) США на заседании 28–29 июля сохранила ставку в диапазоне 3,5–3,75%.

На прошлой неделе глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что йена «кажется очень недооцененной». По сведениям Reuters, на пятничном заседании кабмина он держал в руках блокнот с пометкой о необходимости «купить японские йены на сумму $5-10 млрд».

Ранее Бессент допустил, что Россия может вернуться к расчётам в долларах во внешнеторговых операциях после урегулирования конфликта на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Кутузов
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