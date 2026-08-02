СМИ: CША и Япония впервые за 15 лет провели совместную валютную интервенцию

По данным рыночных инсайдеров, финансовые ведомства двух стран уже провели серию скоординированных операций по скупке японской валюты. Эти меры призваны поддержать курс йены, который недавно опустился до минимальных значений по отношению к доллару с 1986 года.

Ключевой причиной столь стремительного ослабления национальной валюты стала значительная разница в ключевых процентных ставках между двумя странами. Несколько дней назад Банк Японии принял решение сохранить ставку на уровне 1%. При этом Федеральная резервная система (ФРС) США на заседании 28–29 июля сохранила ставку в диапазоне 3,5–3,75%.

На прошлой неделе глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что йена «кажется очень недооцененной». По сведениям Reuters, на пятничном заседании кабмина он держал в руках блокнот с пометкой о необходимости «купить японские йены на сумму $5-10 млрд».

Ранее Бессент допустил, что Россия может вернуться к расчётам в долларах во внешнеторговых операциях после урегулирования конфликта на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».