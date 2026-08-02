Ученые опровергли сообщения о нахождении нового минерала

Данные уточнили сами ученые, рассказавшие о находке. Выяснилось, что был обнаружен не новый, а вторичный минерал, и говорить о его коммерческой стоимости пока преждевременно.



Тем не менее эта находка представляет большой научный интерес благодаря своим уникальным характеристикам. Минерал формирует тончайшие игольчатые кристаллы длиной до 0,2 мм, внутри которых образуются полые силикатные трубки диаметром около двух нанометров. Изучение этой структуры открывает перспективы для синтеза новых перспективных материалов, которые смогут выступать катализаторами химических реакций и применяться при создании современной магнитной аппаратуры.

Накануне сообщалось, что российские исследователи нашли в Кировском руднике Хибинского массива неизвестный минерал под названием «кольский ашкрофтин». Сообщалось, что он содержит редкоземельный элемент иттрий, обладает одной из самых сложных структур в мире, а один миллиметр его налета на породе оценивается в 145 долларов, что «значительно дороже золота».

