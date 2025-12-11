Продюсером киноленты, по данным СМИ, также может выступить Светлана Мигунова-Дали, с которой Депп работал вместе на фильме «Жанна Дюбарри». По словам Шнейдерова,

«Деппу все равно, будет ли у фильма русский продюсер. Кроме того, западным зрителям абсолютно на это плевать. Их же не отпугнуло большое количество русских актеров в фильме «Анора». Зрителю без разницы, китайский ли будет продюсер у фильма, русский или французский. Главное — хороший», — заключил кинокритик.

Произведение Булгакова в своё время пытались экранизировать Роман Полански, Федерико Феллини, Терри Гиллиам и База Лурман, однако англоязычного фильма до сих пор нет. Что касается фильма с участием Деппа, то работа над ним стартует в конце 2026 года.

Ранее один из продюсеров экранизации «Мастера и Маргариты» Михаила Локшина Наталия Клибанова заявила НСН, что международная обстановка осложнила мировой прокат фильма «Мастер и Маргарита», однако картину тепло приняли в ряде европейских стран и особенно – в Германии.

