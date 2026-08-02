Собянин: Виновные в теракте на Кудринской площади будут наказаны
Виновные в совершении теракта в летнем кафе на Кудринской площади 1 августа в Москве будут найдены и наказаны. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем «Максе».
«Пострадавшие сейчас находятся в городских больницах, где им оказывают всю необходимую помощь… Виновные в совершении этого преступления будут обязательно найдены и понесут заслуженное наказание», - написал Собянин.
Собянин также отметил, что правоохранительные органы уже устанавливают все обстоятельства случившегося, пожелал скорейшего выздоровления раненым, а также выразил глубокие соболезнования семьям и близким погибших.
По данным Национального антитеррористического комитета, вечером в субботу в ресторане на Кудринской площади произошел взрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого три человека погибли, а 21 получил ранения. По данным СМИ на утро 2 августа, число погибших при взрыве выросло до 5, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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