Европа в июле сократила импорт СПГ до минимума за почти 2 года
Европа в июле сократила импорт сжиженного природного газа (СПГ) до минимальных значений за почти два года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Gas Infrastructure Europe (GIE).
По итогам июля объем поставок СПГ с европейских терминалов составил порядка 8,4 млрд кубометров. Этот показатель оказался на 17% ниже июньского уровня и на 26% меньше, чем в июле 2025 года.
В целом за семь месяцев 2026 года в европейскую газовую сеть поступило около 81,1 млрд кубометров СПГ, что на 2,5% уступает аналогичному периоду предыдущего года.
При этом стоимость газа в Европе выросла почти в 1,5 раза в годовом исчислении. Главной причиной такого скачка эксперты называют эскалацию напряженности между США и Ираном.
Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов объяснил причины дефицита газа в европейских хранилищах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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