Европа в июле сократила импорт СПГ до минимума за почти 2 года

По итогам июля объем поставок СПГ с европейских терминалов составил порядка 8,4 млрд кубометров. Этот показатель оказался на 17% ниже июньского уровня и на 26% меньше, чем в июле 2025 года.

В целом за семь месяцев 2026 года в европейскую газовую сеть поступило около 81,1 млрд кубометров СПГ, что на 2,5% уступает аналогичному периоду предыдущего года.

При этом стоимость газа в Европе выросла почти в 1,5 раза в годовом исчислении. Главной причиной такого скачка эксперты называют эскалацию напряженности между США и Ираном.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов объяснил причины дефицита газа в европейских хранилищах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».