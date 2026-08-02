Около 3 тысяч силовиков направлены в испанскую Сеуту из-за миграционного кризиса

«В эти дни в Сеуте были задействованы почти 3 тысячи сотрудников сил безопасности», - сказал Перес.

Он подчеркнул, что эти силы будут находиться в Сеуте столько, сколько потребуется, уточнив при этом, что в данную цифру не входят сотрудники местной полиции.

Как сообщает агентство EFE, обстановка на пограничном переходе «Тарахаль», разделяющем Марокко и Сеуту утром 2 августа была спокойной, новых попыток проникновения в город через пограничный волнолом не зафиксировано.

В конце июля десятки тысяч мигрантов предприняли попытку проникнуть в анклав вплавь или в обход пограничного волнореза со стороны Марокко. В ответ испанское руководство было вынуждено привлечь военных для помощи в обеспечении правопорядка. Эта трагедия унесла жизни не менее 72 человек, пытавшихся достичь территории Сеуты. По официальным данным, подавляющее большинство нелегалов уже возвращены в Марокко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».