Около 3 тысяч силовиков направлены в испанскую Сеуту из-за миграционного кризиса
Власти Испании ввели усиленный режим безопасности в автономном городе Сеута на северном побережье Африки в ответ на беспрецедентный наплыв нелегальных мигрантов. Для стабилизации обстановки в городе задействованы около 3 тысяч силовиков. Об этом сообщил представитель правительства в регионе Мигель Анхель Перес.
«В эти дни в Сеуте были задействованы почти 3 тысячи сотрудников сил безопасности», - сказал Перес.
Он подчеркнул, что эти силы будут находиться в Сеуте столько, сколько потребуется, уточнив при этом, что в данную цифру не входят сотрудники местной полиции.
Как сообщает агентство EFE, обстановка на пограничном переходе «Тарахаль», разделяющем Марокко и Сеуту утром 2 августа была спокойной, новых попыток проникновения в город через пограничный волнолом не зафиксировано.
В конце июля десятки тысяч мигрантов предприняли попытку проникнуть в анклав вплавь или в обход пограничного волнореза со стороны Марокко. В ответ испанское руководство было вынуждено привлечь военных для помощи в обеспечении правопорядка. Эта трагедия унесла жизни не менее 72 человек, пытавшихся достичь территории Сеуты. По официальным данным, подавляющее большинство нелегалов уже возвращены в Марокко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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