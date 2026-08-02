Король Марокко назвал самую длинную трассу в Африке в честь Трампа

В своем послании американскому лидеру монарх пояснил, что присвоил одной из важнейших трасс королевства имя «шоссе Дональда Дж. Трампа» в знак уважения к его вкладу в дело дружбы и мира. Король подчеркнул, что данная трасса протяженностью более 1055 километров является самой длинной автомобильной дорогой на Африканском континенте.

Мухаммед VI также отметил, что, несмотря на давние дружественные связи между странами, именно в период двух президентских сроков Трампа двусторонние отношения достигли небывалой прочности и продуктивности. Особую значимость король придал решению Вашингтона 2020 года о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой, заявив, что этот шаг навсегда останется в памяти марокканского народа и придал сотрудничеству двух государств беспрецедентный импульс.

Как уточняет агентство, в ответ Трамп поблагодарил Мухаммеда VI.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что в честь Трампа могут переименовать американские аэропорты в окрестностях Вашингтона и Палм-Бич.