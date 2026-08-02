Король Марокко назвал самую длинную трассу в Африке в честь Трампа
Король Марокко Мухаммед VI назвал скоростную автомагистраль Тизнит - Дахла в честь президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает государственное информационное агентство MAP.
В своем послании американскому лидеру монарх пояснил, что присвоил одной из важнейших трасс королевства имя «шоссе Дональда Дж. Трампа» в знак уважения к его вкладу в дело дружбы и мира. Король подчеркнул, что данная трасса протяженностью более 1055 километров является самой длинной автомобильной дорогой на Африканском континенте.
Мухаммед VI также отметил, что, несмотря на давние дружественные связи между странами, именно в период двух президентских сроков Трампа двусторонние отношения достигли небывалой прочности и продуктивности. Особую значимость король придал решению Вашингтона 2020 года о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой, заявив, что этот шаг навсегда останется в памяти марокканского народа и придал сотрудничеству двух государств беспрецедентный импульс.
Как уточняет агентство, в ответ Трамп поблагодарил Мухаммеда VI.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что в честь Трампа могут переименовать американские аэропорты в окрестностях Вашингтона и Палм-Бич.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: CША и Япония впервые за 15 лет провели совместную валютную интервенцию
- Собянин: Виновные в теракте на Кудринской площади будут наказаны
- Король Марокко назвал самую длинную трассу в Африке в честь Трампа
- Ученые опровергли сообщения о нахождении нового минерала
- Европа в июле сократила импорт СПГ до минимума за почти 2 года
- Абрамова: Три человека погибли в результате атаки БПЛА ВСУ на Удмуртию
- С 1 сентября изменятся правила провоза животных и багажа в такси
- Кинокомпания «СТВ» подала 100 исков на 7,5 млн рублей с начала года
- В Минпросвещения рекомендовали школам 9 внеурочных курсов
- МО: Силы ПВО сбили почти 1160 дронов ВСУ