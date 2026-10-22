«Не от большого ума»: Милонов придумал наказание для Крида за скандальный лонгслив
Егора Крида вместе с производителями одежды со скандальными принтами нужно отправить на просмотр фильма «Иди и смотри», заявил НСН Виталий Милонов.
К музыканту Егору Криду и производителям одежды, в которой он показался в клипе, не нужно применять суровых мер в виде тюрьмы, а вот заставить познакомиться с картиной «Иди и смотри» — необходимо, заявил НСН депутат Госдумы Виталий Милонов.
Скандал разразился после выхода клипа Егора Крида на песню «Милый ублюдок». В нем музыкант появляется в лонгсливе с принтом, на котором изображен Флёр Гайшун — герой драмы о Великой Отечественной войне «Иди и смотри». Герою на рисунке подрисовали татуировки и пирсинг, добавили надпись «Маркировка дистанции» в окружении автоматов. Скриншоты публикации и возмущенных комментариев опубликовала «Радиоточка НСН».
В картине Элема Климова показаны преступления нацистов в отношении мирного населения на территории Белоруссии. И фильм этот Крид, вероятнее всего, не смотрел, иначе бы вряд ли появился в клипе в такой одежде, считает Виталий Милонов.
«Роль идиота для него здесь более мягкая, чем роль провокатора. Я искренне считаю, что даже какой-то Крид вряд ли может такое специально спровоцировать и вообще понимал, что он делает. Это еще раз показывает, что наши звезды не особо одаренные личности и не особо эрудированные. Но виноваты прежде всего, конечно, те, кто производят эту продукцию. Сам Крид виноват в том, что он ей пользуется, рекламирует. Ответственность должна быть на тех, кто производит. Но сажать в тюрьму, конечно, никого не надо. Я бы взял Крида и производителей, пригласил в кино и заставил посмотреть этот фильм. И чтобы они не только его посмотрели, но и сами сделали выводы. Уверен, что после просмотра этого фильма они пересмотрят свое отношение к использованию этих образов в таком ненадлежащем виде», — сказал Милонов.
После того, как скандал разразился, лонгслив стоимостью 38 тыс. рублей уже сняли с продажи на сайте производителя. Публикация в этой одежде исчезла и из соцсетей музыканта. А «Мосфильм» готовит к нему свою претензию, так как является правообладателем изображения, которое в измененном виде было помещено на продукцию. Разрешение на использование не выдавалось.
Рассуждая о том, почему на съемочной площадке во время создания клипа не нашлось человека, который бы предостерег музыканта, Милонов заявил, что вряд ли такой человек мог в принципе там оказаться.
«Ну, они все там такие: люди не большого ума. Что с ними делать? Лучше просветить один раз, а потом уже спрашивать по полной, если не поймут», — сказал Милонов.
На вопрос о том, почему российские музыканты периодически заходят «не в те двери», собеседник НСН ответить затруднился.
«Я в этой тусовке не разбираюсь, их не слушаю. Честно говоря, тот отстой, который они производят в виде музыкального продукта, сам за себя красноречиво говорит: были бы люди поумнее — делали бы получше вещи. А вот эта попсовая жвачка, которую они штампуют, — наверное, им нравится, раз они это исполняют», — добавил Милонов.
Ранее НСН рассказывала, что концерты Егора Крида отменили в Астрахани, Уфе и Нижнекамске.
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