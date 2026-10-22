«Роль идиота для него здесь более мягкая, чем роль провокатора. Я искренне считаю, что даже какой-то Крид вряд ли может такое специально спровоцировать и вообще понимал, что он делает. Это еще раз показывает, что наши звезды не особо одаренные личности и не особо эрудированные. Но виноваты прежде всего, конечно, те, кто производят эту продукцию. Сам Крид виноват в том, что он ей пользуется, рекламирует. Ответственность должна быть на тех, кто производит. Но сажать в тюрьму, конечно, никого не надо. Я бы взял Крида и производителей, пригласил в кино и заставил посмотреть этот фильм. И чтобы они не только его посмотрели, но и сами сделали выводы. Уверен, что после просмотра этого фильма они пересмотрят свое отношение к использованию этих образов в таком ненадлежащем виде», — сказал Милонов.

После того, как скандал разразился, лонгслив стоимостью 38 тыс. рублей уже сняли с продажи на сайте производителя. Публикация в этой одежде исчезла и из соцсетей музыканта. А «Мосфильм» готовит к нему свою претензию, так как является правообладателем изображения, которое в измененном виде было помещено на продукцию. Разрешение на использование не выдавалось.

Рассуждая о том, почему на съемочной площадке во время создания клипа не нашлось человека, который бы предостерег музыканта, Милонов заявил, что вряд ли такой человек мог в принципе там оказаться.

«Ну, они все там такие: люди не большого ума. Что с ними делать? Лучше просветить один раз, а потом уже спрашивать по полной, если не поймут», — сказал Милонов.

На вопрос о том, почему российские музыканты периодически заходят «не в те двери», собеседник НСН ответить затруднился.

«Я в этой тусовке не разбираюсь, их не слушаю. Честно говоря, тот отстой, который они производят в виде музыкального продукта, сам за себя красноречиво говорит: были бы люди поумнее — делали бы получше вещи. А вот эта попсовая жвачка, которую они штампуют, — наверное, им нравится, раз они это исполняют», — добавил Милонов.

Ранее НСН рассказывала, что концерты Егора Крида отменили в Астрахани, Уфе и Нижнекамске.

