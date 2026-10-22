Адвокат Жорин заступился за певца Егора Крида в скандале с «Мосфильмом»
Юридических оснований для привлечения певца Егора Крида (настоящее имя Егор Булаткин) к ответственности за лонгслив с изображением героя фильма «Иди и смотри». Об этом NEWS.ru заявил адвокат Сергей Жорин.
Он указал, что сам по себе переработанный образ персонажа ленты не говорит об одобрении нацизма или оскорблении ветеранов. По его словам, неоднозначную общественную реакцию могут вызвать «любые художественные интерпретации на тему Великой Отечественной войны», однако подменять юридическую оценку эмоциональной нельзя.
Что касается нарушении авторских прав «Мосфильма», то, по словам Жорина, в этом вопросе ещё следует разбираться.
«Минимум нужно установить, кому принадлежат права на изображение, кто изготовил одежду, на каких основаниях использовался принт и какие именно действия совершил сам артист», — указал юрист.
Ранее Крид извинился за то, что снялся в клипе в лонгсливе с изображением главного героя кинофильма «Иди и смотри», отметив, что он не смотрел и не слышал о ленте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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