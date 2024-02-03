Продолжение следует: Сериал «Слово пацана» подогревает интерес зрителей
Сериал «Слово пацана: Кровь на асфальте» открыл новых звезд и будоражит интерес коллег, зрителей и политиков.
Режиссер проекта Жора Крыжовников в интервью YouTube-каналу «Что посмотреть» отметил, что изначально планировалось выпустить три сезона сериала «Слово пацана: Кровь на асфальте» про разные годы - 1989, 1991 и 1993, чтобы показать, как менялась ситуация с «бандитами». Пока же авторы взяли паузу и приступят к обсуждению возможности съемок второго сезона не раньше чем через год, подчеркнул режиссер.
Будет ли продолжение?
Жора Крыжовников в программе «Центральное телевидение» также отметил, что соавтор сериала Андрей Золотарев очень хочет снять продолжение.
«Он говорит, что у «Крестного отца» было три части», - указал Крыжовников.
Он также отверг обвинения в романтизации бандитизма в сериале. По его словам, невозможно восхищаться ужасом.
«Для меня тема такая: преступление не может остаться безнаказанным. Если ты совершаешь ошибку и идешь по этому пути, то тебе придется заплатить по цене этой жизненной судьбы», - заявил он.
Сыгравший роль «Зимы» в сериале «Слово пацана» актер Лев Зулькарнаев в эфире YouTube-шоу «Бэкстейдж» рассказал, о чем может быть второй сезон нашумевшей картины.
По его словам, вторая часть истории могла бы рассказать о переезде казанских бандитов в Москву. При этом актер уточнил, что ничего не знает о возможном продолжении сериала.
Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Леон Кемстач сообщил, что обсуждения продолжения проекта действительно ведутся. Об этом он рассказал в интервью изданию «Сноб». Актер выразил готовность вернуться к проекту. Он признал, что участие в сериале стало для него значимым опытом.
«Звезды» зажигаются
После нашумевшего сериала многие актеры, занятые в сериале, стали получать многочисленные предложения в другие проекты и регулярно появляются в прессе. Например, исполнивший роль Андрея Пальто в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» актер Леон Кемстач провел тренировку с футболистами «Зенита» в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщила пресс-служба петербургской команды.
Также Кемстач выпустил клип на песню «Как быть», которую он исполнил в одной из серии сериала Жоры Крыжовникова. Видео было опубликовано на YouTube-канале автора композиции Игоря Крутого. А позже актер заявил, что не хочет учиться в театральном вузе, сообщает «СтарХит». При этом он мечтает в перспективе совмещать бизнес в строительной компании и актерскую профессию.
Актеры Рузиль Минекаев и Слава Копейкин, сыгравшие в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», отказались от работы в театре из-за занятости в кино. Об этом рассказала агент артистов Елена Чигвинцева в беседе с NEWS.ru.
Так, Минекаев покинул театр «Школа современной пьесы», Копейкин — Российский академический молодежный театр (РАМТ). По словам агента, актеры «измучились» во время съемок нашумевшего проекта.
«Рузиль туда-сюда гонял, то есть он день в театре в Москве, два — снимается в Ярославле, и вот туда-сюда. Мы накатались все, поэтому, к сожалению, ребята вынуждены были уйти из театров», — отметила Чигвинцева.
Агент добавила, что артисты получают много предложений о работе.
Актер Никита Кологривый, известный по ролям Кащея в сериале «Слово пацана» и Емели в фильме «По щучьему велению», дал ряд скандальных интервью, выступив с критикой Данилы Козловского. Также высмеял актрису Александру Бортич, которая снимается в кино, не имея актерского образования.
Кинокритик Давид Шнейдеров считает, что подобные скандалы – это информациионный шум, присущий разным поколениям актеров. Об этом он заявил в интервью НСН, сравнивая актеров Никиту Кологривого и Даниила Козловского.
«То, что этот мальчик позволяет себе дерзко говорить с Козловским… Молодые - они дерзкие. Он нагрубил Козловскому, что ты плохо сыграл. Ну сыграй лучше, стань таким же кумиром, как Козловский, не вопрос. Маяковский призывал свергнуть Пушкина с корабля современности. Маяковский не стал от этого хуже как поэт, а Пушкин не перестал быть Пушкиным. Это высосанный из пальца информационный шум, - ну высказался Кологривый и ладно. Пройдет и Кологривый, придут следующие артисты, которые скажут: "А Кологривый это вообще кто?" А потом придет следующий актер и спросит: "А это кто такие?" Так бывает каждый раз», - предупредил кинокритик.
Актер Иван Янковский, участвовавший в съемках сериала «Слово пацана», ответил своему коллеге по проекту Никите Кологривому, который критиковал легендарных актеров, передает «Комсомольская правда». Янковский считает, что нельзя ставить в один ряд классиков и представителей молодого поколения артистов. «Сравнивать глупо», сказал он.
Выход в телеэфир
Телеканал НТВ ранее анонсировал премьеры первого полугодия 2024 года. В их числе сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», ставший одной из самых обсуждаемых тем в конце 2023 года.
Авторы сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» не будут что-либо доснимать или переснимать перед его показом на телеканале НТВ, сообщил в интервью НСН сценарист этой картины Андрей Золотарев.
«Мы не планируем ничего доснимать, это история в законченном виде. Совершенно точно будет показана официальная версия, потому что она единственная. Существует одна версия монтажа, режиссерская, а есть украденная с рабочего стола, недожаренная, сырое мясо. Вот такие две версии существуют. Естественно, мы будем показывать то, что "дожарили"», - сказал Золотарев.
Перед показом концовки сериала в интернет «слили» финальные серии «Слова пацана». При этом авторы фильма пересняли заключительную, восьмую серию. Как объяснял режиссер Жора Крыжовников, «в районе третьей серии мы поняли, что мы хотим закончить эту историю иначе». Таким образом, у сериала получилось два финала – «слитый» и официальный.
Против телепоказа сериала выступила омбудсмен по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец, которая ранее обратилась с просьбой в Роскомнадзор организовать проверку сериала на соответствие традиционным ценностям. Омбудсмен просила запретить трансляцию проекта, а также заблокировать сайты, где его транслируют, но Роскомнадзор нарушений не выявил, напоминает Telegram-канал «Радиточка НСН».
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