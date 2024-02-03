Продолжение следует: Сериал «Слово пацана» подогревает интерес зрителей

Будет ли продолжение?

Жора Крыжовников в программе «Центральное телевидение» также отметил, что соавтор сериала Андрей Золотарев очень хочет снять продолжение.



«Он говорит, что у «Крестного отца» было три части», - указал Крыжовников.

Он также отверг обвинения в романтизации бандитизма в сериале. По его словам, невозможно восхищаться ужасом.

«Для меня тема такая: преступление не может остаться безнаказанным. Если ты совершаешь ошибку и идешь по этому пути, то тебе придется заплатить по цене этой жизненной судьбы», - заявил он.