Анна Пересильд рассказала, как ей досталась роль Айгуль в сериале «Слово пацана»

Юная актриса Анна Пересильд рассказала, что получила роль школьницы Айгуль в сериале «Слово пацана» после случайной встречи с Жорой Крыжовниковым на одном из фестивалей.

Крыжовников рассказал ей о съемках сериала про казанские подростковые группировки, после чего она попросила агента организовать ей кастинг на роль, вспомнила Пересильд в интервью на YouTube-канале FAMETIME TV.