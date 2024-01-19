Анна Пересильд рассказала, как ей досталась роль Айгуль в сериале «Слово пацана»
Юная актриса Анна Пересильд рассказала, что получила роль школьницы Айгуль в сериале «Слово пацана» после случайной встречи с Жорой Крыжовниковым на одном из фестивалей.
Крыжовников рассказал ей о съемках сериала про казанские подростковые группировки, после чего она попросила агента организовать ей кастинг на роль, вспомнила Пересильд в интервью на YouTube-канале FAMETIME TV.
Ранее Пересильд говорила, что сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте» не нужен второй сезон. Об этом она рассказала в беседе с Лаурой Джугелией на YouTube-канале Fametime TV.
«Лично мое мнение — сериал, который так прогремел, должен заканчиваться на одном сезоне», — отметила исполнительница роли Айгуль.
При этом Джугелия указала, что на момент записи беседы ни журналистка, ни 14-летняя Пересильд не смотрели финальную серию «Слова пацана», передает «Радиоточка НСН».
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