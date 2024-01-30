Михалков назвал полезным сериал «Слово пацана»
30 января 202408:28
Режиссер Никита Михалков похвалил создателей сериала «Слово пацана», а также назвал эту работу полезной для общества. Об этом он заявил в интервью ТАСС.
«Кстати говоря, "Слово пацана" - это очень хорошая картина. И это картина как раз именно для того, чтобы рассказать о времени, к которому не надо приходить. [...] И Крыжовников там вставляет титрами судьбы этих ребят. Кто расстрелян, кто погиб, кого посадили. Это должно отрезвлять», - сказал Михалков.
Ранее кинорежиссер Александр Сокуров в разговоре с НСН объяснил, почему не посмотрел нашумевший сериал Жоры Крыжовникова.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru