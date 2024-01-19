Актер из «Слова пацана» рассказал, о чем можно снять второй сезон сериала
Сыгравший роль «Зимы» в сериале «Слово пацана» актер Лев Зулькарнаев в эфире YouTube-шоу «Бэкстейдж» рассказал, о чем может быть второй сезон нашумевшей картины.
По его словам, вторая часть истории могла бы рассказать о переезде казанских бандитов в Москву. При этом актер уточнил, что ничего не знает о возможном продолжении сериала.
Сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте» не нужен второй сезон, считает сыгравшая в нем актриса Анна Пересильд. Об этом она рассказала в беседе с Лаурой Джугелией на YouTube-канале Fametime TV. При этом Джугелия указала, что на момент записи беседы ни журналистка, ни 14-летняя Пересильд не смотрели финальную серию «Слова пацана».
Ранее режиссер сериала Жора Крыжовников намекнул, что создатели проекта обсуждают его продолжение, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru