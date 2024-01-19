Актер из «Слова пацана» рассказал, о чем можно снять второй сезон сериала

Сыгравший роль «Зимы» в сериале «Слово пацана» актер Лев Зулькарнаев в эфире YouTube-шоу «Бэкстейдж» рассказал, о чем может быть второй сезон нашумевшей картины.

По его словам, вторая часть истории могла бы рассказать о переезде казанских бандитов в Москву. При этом актер уточнил, что ничего не знает о возможном продолжении сериала.