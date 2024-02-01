Продюсер Вайнштейн заявил, что «Слово пацана» покажут по телевизору без цензуры
Сериал «Слово пацана» покажут по телеканалу НТВ без цензуры, заявил генеральный продюсер компании Тимур Вайнштейн, передает ТАСС.
По его словам, это будет обычная версия «18+», будет выходить по одной серии в 23:00 каждый день. Точную дату показа сериала он не назвал, отметив, что это будет весной.
Телеканал НТВ ранее анонсировал премьеры первого полугодия 2024 года. В их числе сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», ставший одной из самых обсуждаемых тем в конце 2023 года.
Авторы сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» не будут что-либо доснимать или переснимать перед его показом на телеканале НТВ, сообщил сценарист этой картины Андрей Золотарев «Радиоточке НСН».
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