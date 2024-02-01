Продюсер Вайнштейн заявил, что «Слово пацана» покажут по телевизору без цензуры

Телеканал НТВ ранее анонсировал премьеры первого полугодия 2024 года. В их числе сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», ставший одной из самых обсуждаемых тем в конце 2023 года.

Авторы сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» не будут что-либо доснимать или переснимать перед его показом на телеканале НТВ, сообщил сценарист этой картины Андрей Золотарев «Радиоточке НСН».

