Валерий Карпин признался, что отрывок из «Слова пацана» довел его до слез
1 февраля 202408:08
Главный тренер сборной России по футболу и клуба «Ростов» Валерий Карпин признался, что плакал во время одного из моментов в сериале «Слово пацана». Его слова приводит Sport24.
«Был момент, когда девочка Айгуль прыгает из окна. Я плакал», - сказал Карпин.
Тренер признался, что сериал ему понравился, однако вау-эффекта он не произвел. Карпин рассказал о схожей ситуации с бандами в Эстонии, где он родился и провел детство.
Ранее Сергей Безруков назвал звезду «Слова пацана» Никиту Кологривого новой звездой. Его высказывание цитирует Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru