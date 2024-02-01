Валерий Карпин признался, что отрывок из «Слова пацана» довел его до слез

Главный тренер сборной России по футболу и клуба «Ростов» Валерий Карпин признался, что плакал во время одного из моментов в сериале «Слово пацана». Его слова приводит Sport24.

Супруга Валерия Карпина вместе с детьми переехала в Эстонию
«Был момент, когда девочка Айгуль прыгает из окна. Я плакал», - сказал Карпин.

Тренер признался, что сериал ему понравился, однако вау-эффекта он не произвел. Карпин рассказал о схожей ситуации с бандами в Эстонии, где он родился и провел детство.

Ранее Сергей Безруков назвал звезду «Слова пацана» Никиту Кологривого новой звездой. Его высказывание цитирует Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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