«Невесомость и любовь!» Музыканты встретили День космонавтики откровениями

ЗВЕЗДА ПЕРСЕЯ И ЛЮБОВЬ ДЕЛЬФИНА



Группа «Крематорий» призналась, что гордится Днем Космонавтики, прикрепив к праздничному посту песни «Архип Архипыч (Космос)» и «Гагарин Лайт».

«В продолжение космической темы официально уведомляем, что и группа "Крематорий" в целом, и Армен Григорян в частности вышли на межпланетный уровень, и могут давать концерты на принадлежащих им планетам (звёздам)», - написали музыканты на официальной странице «ВК».

В подтверждение этих слов «Крематорий» опубликовал фото двух сертификатов, согласно которым, в 2005 году звезде в созвездии Персей присвоили имя «Crematorium», а в 2010 году в созвездии Стрельца появилась «звезда шестнадцатой величины» имени Армена Григоряна.

Группа Burito пошла еще дальше, опубликовала видео с борта космического корабля, где в невесомости на фоне иллюминатора с видом на МКС летает обложка альбома «Реверсив». За этот уникальный подарок музыканты поблагодарили известного космонавта-блогера Олега Артемьева.

Дельфин обнародовал сегодня фото, где смотрит на звезды и отрывок из диалога, где его попросили описать одним словом две темы в творчестве — любовь и космос.

«Космос действительно глобален. Любовь так же созидательна, как и разрушительна. И, боюсь, что по своей глобальности превосходит космос», - ответил Дельфин, прикрепив к посту сразу пять песен: «GN-z11», «Звезда», «Частицы», «Чужой» и «Слышишь».

Лидер группы «7Б» Иван Демьян, поздравив всех с Днем космонавтики, пожелал фанатам, чтобы их мечты «сбывались под звездным небом великого космоса».

При это он напомнил о своем альбоме 2004 года и побил рекорд Дельфина, опубликовав сразу девять песен, в том числе, «Инопланетен», «Падала звезда», «Парад планет», «Крылья» и «Спасибо, космос!»