«Невесомость и любовь!» Музыканты встретили День космонавтики откровениями
«Крематорий» пообещал концерты на личных звездах, лидер «Пикника» вспомнил детство, Дельфин сравнил космос и любовь, а альбом Burito улетел к МКС.
Многие российские музыканты бурно отмечают День космонавтики, публикуя в соцсетях интересные истории и песни, связанные с покорением внеземного пространства. Некоторые из них дают 12 апреля концерты. Например, автор хита «Верхом на звезде» Найк Борзов рассказывал НСН о «космических путешествиях» на его выступлениях.
«У меня так программа выстроена, что в начале концерта человек вдыхает и только в конце выдыхает. Мы все находимся в таком общем красивейшем сексуальном космическом путешествии, почва уходит из-под ног, мозг отключается, включается только подсознание и эмоциональная составляющая», - сказал Найк.
Он также пообещал исполнить на сегодняшнем «космическом концерте» в Москве кавер песни «Поехали» Пахмутовой и Добронравова.
ЗВЕЗДА ПЕРСЕЯ И ЛЮБОВЬ ДЕЛЬФИНА
Группа «Крематорий» призналась, что гордится Днем Космонавтики, прикрепив к праздничному посту песни «Архип Архипыч (Космос)» и «Гагарин Лайт».
«В продолжение космической темы официально уведомляем, что и группа "Крематорий" в целом, и Армен Григорян в частности вышли на межпланетный уровень, и могут давать концерты на принадлежащих им планетам (звёздам)», - написали музыканты на официальной странице «ВК».
В подтверждение этих слов «Крематорий» опубликовал фото двух сертификатов, согласно которым, в 2005 году звезде в созвездии Персей присвоили имя «Crematorium», а в 2010 году в созвездии Стрельца появилась «звезда шестнадцатой величины» имени Армена Григоряна.
Группа Burito пошла еще дальше, опубликовала видео с борта космического корабля, где в невесомости на фоне иллюминатора с видом на МКС летает обложка альбома «Реверсив». За этот уникальный подарок музыканты поблагодарили известного космонавта-блогера Олега Артемьева.
Дельфин обнародовал сегодня фото, где смотрит на звезды и отрывок из диалога, где его попросили описать одним словом две темы в творчестве — любовь и космос.
«Космос действительно глобален. Любовь так же созидательна, как и разрушительна. И, боюсь, что по своей глобальности превосходит космос», - ответил Дельфин, прикрепив к посту сразу пять песен: «GN-z11», «Звезда», «Частицы», «Чужой» и «Слышишь».
Лидер группы «7Б» Иван Демьян, поздравив всех с Днем космонавтики, пожелал фанатам, чтобы их мечты «сбывались под звездным небом великого космоса».
При это он напомнил о своем альбоме 2004 года и побил рекорд Дельфина, опубликовав сразу девять песен, в том числе, «Инопланетен», «Падала звезда», «Парад планет», «Крылья» и «Спасибо, космос!»
«ПИКНИК» В НЕВЕСОМОСТИ, УМА В КОСМОСЕ
Группа «Пикник» порадовала 12 апреля фанатов «космическими воспоминаниями» ее лидера Эдмунда Шклярского.
«Как сейчас помнится этот день: в школу еще не ходил, на улицу не ходил (как обычно простудился), зато слушал постоянно что-то передающую радиоточку. И вдруг: человек в космосе! Узнав, что такое невесомость, ничего не оставалось, как представлять и изображать ее в комнате… Одним словом: с праздником космонавтики!», - подчеркнул Эдмунд Мечиславович.
А группа «Пилот» опубликовала сегодня клип на песню «Космос наш» в исполнении Ильи Кнабенгофа и Хитрюшек.
Илья Кнабенгоф ранее рассказывал НСН, что с детства хотел быть пилотом и даже управлял самолетом и вертолетом.
«На вертолете я летал, и как пилот тоже. Я в свое время обучался пилотированию "Cessna", хотел получить права летчика. Я летал и за штурвалом самолета, с детства мечтал быть летчиком и хотел эту мечту хоть как-то восполнить. Название группы тоже с этим косвенно связано», - отмечал Илья.
«Чайф» поздравил в среду фанатов сразу с двумя праздниками, выяснив, сто 12 апреля отмечается еще и День рок-н-ролла.
«Ария» также выступила с двойным поздравлением - с Днём космонавтики и 22-летием альбома «Химера». При этом металлисты задали фанатам вопрос: какая песня с «Химеры» до сих пор уносит их в космос?
Ну а «Мастер» вспомнил сегодня, что поэт Виктория Капитонова раньше работала переводчиком на легендарном ракетно-космическом заводе им. Хруничева.
Мощно отпраздновала праздник и «Uma2rman», сообщив, что «неразрывно связана с космосом». Музыканты напомнили, что год назад состоялась премьера песни «Звёзды», а потом, вместе с космонавтом Сергеем Корсаковым был выпущен «первый в истории страны клип, снятый в космосе».
«Видео на борту МКС Сергей Корсаков снимал на камеру Red Monstro, которую оставил Клим Шипенко после съёмок фильма "Вызов"», - поведали братья Кристовские.
Они пожелали всем «покорять новые, пусть и не космические, маршруты и, конечно, почаще смотреть наверх». Кроме того, «Uma2rman» выразила уверенность, что «в такой день рождаются только космически крутые люди».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+7 282 / сут.
Умерли
398 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+11 150 / сут.
- СМИ: в Новой Москве объявили план «Перехват» после стрельбы
- ФРС откажется от практики постоянного повышения учетной ставки
- В Польше захотели производить боеприпасы с ураном для Abrams
- Хинштейн назвал препятствие для разблокировки Twitter
- Марат Хуснуллин прокомментировал введённые против него санкции США
- В Финляндии заявили о готовности отразить атаки российских «Искандеров»
- «МегаФон» пообещал оспорить американские санкции
- Рашид Рахимов возглавил казанский «Рубин»
- Минстрой: Россия может потерять города из-за нехватки нового жилья
- Ученые США назвали самый страшный год в истории человечества
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru