«Не окупится!»: Кинокритик заявил, что «Вызов» не повторит успех «Чебурашки»

Ранее появились новые трейлер и постер российской космической драмы «Вызов», совместного проекта Первого канала, Госкорпорации «Роскосмос» и «Главкосмоса», при поддержке Фонда кино. Прокат ленты стартует 20 апреля. Давид Шнейдеров отметил, что, судя по трейлеру фильма, «это далеко не "Звездные войны"».

«Фильм "Вызов" никогда не повторит успех "Чебурашки", он рассчитан на другую возрастную категорию. Маленьким детям, которые пошли смотреть на детского героя, все эти космические приключения до фонаря. Судя по трейлеру, "Вызов" - не "Звездные войны". Этот фильм пойдут смотреть лет с 13, а "Чебурашку" сделала аудитория гораздо моложе. При этом советское время, когда все делали к датам, уже прошло, они не играют никакой роли. Этот фильм также не может окупиться. Для того, чтобы он окупился, он должен собрать в 2,5 раза больше бюджета», - сказал Шнейдеров.

По мнению кинокритика, «Вызов» сняли на зло американскому актеру Тому Крузу, который также должен был снять фильм в космосе. Кроме того, Шнейдеров рассказал, что «Вызов» не окупится, потому что россияне не очень любят патриотическое кино, о чем свидетельствует «провал» картины «Нюрнберг».