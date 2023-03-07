«Не окупится!»: Кинокритик заявил, что «Вызов» не повторит успех «Чебурашки»
Фильм «Вызов» пойдут смотреть с 13 лет, а на «Чебурашку» шла аудитория гораздо моложе, отметил в эфире НСН Давид Шнейдеров.
Российская драма «Вызов» никогда не повторит успех «Чебурашки» и не окупится в прокате, заявил кинокритик Давид Шнейдеров в разговоре с НСН.
Ранее появились новые трейлер и постер российской космической драмы «Вызов», совместного проекта Первого канала, Госкорпорации «Роскосмос» и «Главкосмоса», при поддержке Фонда кино. Прокат ленты стартует 20 апреля. Давид Шнейдеров отметил, что, судя по трейлеру фильма, «это далеко не "Звездные войны"».
«Фильм "Вызов" никогда не повторит успех "Чебурашки", он рассчитан на другую возрастную категорию. Маленьким детям, которые пошли смотреть на детского героя, все эти космические приключения до фонаря. Судя по трейлеру, "Вызов" - не "Звездные войны". Этот фильм пойдут смотреть лет с 13, а "Чебурашку" сделала аудитория гораздо моложе. При этом советское время, когда все делали к датам, уже прошло, они не играют никакой роли. Этот фильм также не может окупиться. Для того, чтобы он окупился, он должен собрать в 2,5 раза больше бюджета», - сказал Шнейдеров.
По мнению кинокритика, «Вызов» сняли на зло американскому актеру Тому Крузу, который также должен был снять фильм в космосе. Кроме того, Шнейдеров рассказал, что «Вызов» не окупится, потому что россияне не очень любят патриотическое кино, о чем свидетельствует «провал» картины «Нюрнберг».
«Этот фильм снимали на зло Тому Крузу, это была идея еще Дмитрия Рогозина. Круз не стал тратить безумные деньги, лететь в космос и предпочел снимать все на зеленом фоне. Это патриотическое кино, его не очень любят смотреть. Грохочащий провал "Нюрнберга" тому подтверждение. Это связано с тем, что это военный фильм, а также с тем, что кинотеатры разучились работать с русским кино», - резюмировал Шнейдеров.
Ране сообщалось, что кассовые сборы семейной комедии «Чебурашка» превысили 3,5 миллиарда рублей. Так, работа режиссера Дмитрия Дьяченко обошла по этому показателю фильм «Аватар» Джеймса Кэмерона и стала самой кассовой картиной в истории отечественного проката - причем всего за две недели проката, сообщает НСН.
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