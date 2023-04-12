Путин выразил благодарность создателям фильма «Вызов» о космосе

На прошедшем в Кремле торжественном мероприятии в честь Дня космонавтики российский лидер поблагодарил создателей фильма «Вызов», который снимали на борту Международной космической станции (МКС).

«Первыми сняли полнометражный художественный фильм на орбите... И здесь тоже оказались первыми. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании этой картины», - сказал глава государства.

Фильм «Вызов» - это история о женщине - враче, летящей на орбиту, чтобы спасти заболевшего космонавта. Главную роль в нём исполнила актриса Юлия Пересильд, которая вместе с режиссёрам картины Климом Шипенко работала на МКС в 2022 году в течение 12 дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».