Путин выразил благодарность создателям фильма «Вызов» о космосе
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия первой сняла фильм на борту космического корабля, сообщает РИА Новости.
На прошедшем в Кремле торжественном мероприятии в честь Дня космонавтики российский лидер поблагодарил создателей фильма «Вызов», который снимали на борту Международной космической станции (МКС).
«Первыми сняли полнометражный художественный фильм на орбите... И здесь тоже оказались первыми. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании этой картины», - сказал глава государства.
Фильм «Вызов» - это история о женщине - враче, летящей на орбиту, чтобы спасти заболевшего космонавта. Главную роль в нём исполнила актриса Юлия Пересильд, которая вместе с режиссёрам картины Климом Шипенко работала на МКС в 2022 году в течение 12 дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru