Гильдия актеров предложила дать Пересильд звание Героя России

«Считаем, что это подвиг и Юлию Пересильд, первую женщину-актрису в космосе, стоит наградить», — указала Гущина.

По словам директора гильдии, соответствующее обращение пока не оформлено, правление организации может принять инициативу в ближайшие две недели. Гущина выразила удивление, что Пересильд сразу «не отметили какой-то высокой наградой».

«Уже давно пора было. Ну, значит, есть какие-то процессуальные вопросы», — отметила директор гильдии.

Юлия Пересильд и режиссер «Вызова» Клим Шипенко прибыли на Международную космическую станцию (МКС) для съемок в октябре 2021 года, напоминает «Свободная пресса». Киноэкипаж вернулся на Землю через 12 дней.

