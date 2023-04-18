Гильдия актеров предложила дать Пересильд звание Героя России

Гильдия актеров предложила присвоить звание Героя России актрисе Юлии Пересильд, которая сыгравшей в снятом в космосе фильме «Вызов». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора гильдии Валерию Гущину.

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«Считаем, что это подвиг и Юлию Пересильд, первую женщину-актрису в космосе, стоит наградить», — указала Гущина.

По словам директора гильдии, соответствующее обращение пока не оформлено, правление организации может принять инициативу в ближайшие две недели. Гущина выразила удивление, что Пересильд сразу «не отметили какой-то высокой наградой».

«Уже давно пора было. Ну, значит, есть какие-то процессуальные вопросы», — отметила директор гильдии.

Юлия Пересильд и режиссер «Вызова» Клим Шипенко прибыли на Международную космическую станцию (МКС) для съемок в октябре 2021 года, напоминает «Свободная пресса». Киноэкипаж вернулся на Землю через 12 дней.

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ФОТО: РИА Новости
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