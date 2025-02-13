Два Паттинсона, «Микки-17» и бабушка с дьяволом: Что покажет Берлинский кинофестиваль
Специальный корреспондент НСН Марина Латышева рассказывает о программе открывающегося кинофорума.
13 февраля в немецкой столице открывается Берлинале, один из пятерки важнейших кинофестивалей мира. Главной премьерой станет блокбастер, в котором сразу несколько Робертов Паттинсонов.
Нынешний Берлинале — первый, который готовила команда под руководством новой главы кинофорума Триши Таттл. Предыдущие руководители более или менее были ориентированы на артхаус. Триша Таттл прибыла в немецкую столицу из Лондона, ранее она занимала руководящие должности в Британском институте кино (BFI) и Академии теле- и киноискусства (BAFTA) и, скорее всего, постарается быть ближе к народу. Хотя в этом году в программе много новых имен, которые, может быть, мало что скажут зрителю. Есть даже специальный конкурс «Перспективы», целиком состоящий из дебютов. Но даже он интригует уже на уровне анонсов. В индийской «Тени» жена бывшего солдата расследует преступление, в котором подозревают ее мужа. В египетском «Расчете» целая фабрика рабочих опасается двух братьев, одному из которых всего 12 лет, думая, что те пришли отомстить за недавно погибшего на рабочем месте отца. А в мексиканском хорроре с интересным названием «Дьявол курит и хранит сгоревшие спички в той же коробке» пятеро малолетних братьев после смерти родителей поселились у бабушки, которая говорит, что видит дьявола.
В основном конкурсе в этом году 19 фильмов, которые и будут бороться за берлинских «Медведей». В том числе «Голубая луна» американского классика Ричарда Линклейтера с Итаном Хоуком и Эндрю Скоттом, драма о легендарном тандеме композитора Ричарда Роджерса и поэта Лоренца Харта, написавших такие джазовые стандарты, как Blue Moon и My Funny Valentine. Мексиканский режиссер Мишель Франко, завсегдатай Канн и Венеции, на этот раз участвует в борьбе за берлинских «Медведей». Его «Мечты» с Джессикой Честейн в главной роли - история о светской львице, к которой приезжает из Мексики ее любовник, танцор, желающий сделать карьеру в США. Знаменитая сценаристка Ребекка Ленкевич дебютирует в режиссуре с драмой «Теплое молоко» с Вики Крипс и Венсаном Пересом. В конкурсе покажут и новые фильмы Раду Жуде и Хона Сан-су.
Откроет же фестиваль внеконкурсная премьера нового фильма Тома Тыквера, важнейшего немецкого режиссера. Когда-то Тыквер перевернул фестивальный мир своей энергичной криминальной драмой «Беги, Лола, беги», затем экранизировал «Парфюмера» Патрика Зюскинда, работал с сестрами Вачовски над «Облачным атласом», а последние лет десять трудился для телевидения и создал самый дорогой немецкий сериал всех времен «Вавилон-Берлин». Его новый фильм «Свет» - история современной берлинской семьи Энгельс, в которой поселяется и меняет их жизнь самым сверхъестественным образом новая домработница, приехавшая из Сирии.
Вне конкурса - традиционно самые громкие показы Берлинале. Так тут состоится немецкая премьера байопика «Боб Дилан: Никому не известный» с Тимоти Шаламе в роли Дилана. Но самой главной коммерческой премьерой фестиваля будет «Микки 17» от автора «Паразитов» Пона Джун-хо и студии Warner Bros. Это высокобюджетная комедийная фантастика о мире будущего, в котором некий землянин вербуется по контракту для работы расходным материалом на других планетах. То есть он выполняет заведомо смертельные поручения, а после его гибели его клонируют и снова отправляют на задание. Ровно до тех пор, пока кто-то где-то не ошибся, и героя клонировали еще до того, как погибла его предыдущая версия. В роли отчаянного контрактника и его многочисленных копий как раз и снимался Роберт Паттинсон.
В расписании Берлинале кроме основного конкурса и конкурса дебютов «Перспективы» также будут программа «Панорама» с ее упором на особо оригинальные фильмы и документалистику, секции экспериментального кино «Форум» и детско-юношеского «Поколение», а также ретроспективные программы и конкурс короткометражек. Всего в немецкой столице покажут 243 фильма, в числе которых 65 документальных и 67 короткометражных. Берлинале продлится до 23 февраля.
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