13 февраля в немецкой столице открывается Берлинале, один из пятерки важнейших кинофестивалей мира. Главной премьерой станет блокбастер, в котором сразу несколько Робертов Паттинсонов.

Нынешний Берлинале — первый, который готовила команда под руководством новой главы кинофорума Триши Таттл. Предыдущие руководители более или менее были ориентированы на артхаус. Триша Таттл прибыла в немецкую столицу из Лондона, ранее она занимала руководящие должности в Британском институте кино (BFI) и Академии теле- и киноискусства (BAFTA) и, скорее всего, постарается быть ближе к народу. Хотя в этом году в программе много новых имен, которые, может быть, мало что скажут зрителю. Есть даже специальный конкурс «Перспективы», целиком состоящий из дебютов. Но даже он интригует уже на уровне анонсов. В индийской «Тени» жена бывшего солдата расследует преступление, в котором подозревают ее мужа. В египетском «Расчете» целая фабрика рабочих опасается двух братьев, одному из которых всего 12 лет, думая, что те пришли отомстить за недавно погибшего на рабочем месте отца. А в мексиканском хорроре с интересным названием «Дьявол курит и хранит сгоревшие спички в той же коробке» пятеро малолетних братьев после смерти родителей поселились у бабушки, которая говорит, что видит дьявола.