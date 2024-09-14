Победа искусства над пропагандой: В Петербурге завершается форум объединенных культур
В течение четырех дней представители международного сообщества обсуждали актуальные проблемы культурной сферы, включая вопрос применения искусственного интеллекта.
На полях X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур было подписано шесть международных соглашений и четырнадцать договоров о сотрудничестве между различными организациями, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на итоговой сессии форума.
В этом году событие проходило в северной столице России с 11 по 14 сентября. Основная тема – «Культура XXI века: суверенитет или глобализм?». Деловая программа включала отраслевые дискуссии и многосторонние встречи министров культуры стран международных объединений БРИКС и СНГ.
ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
По словам министра культуры РФ Ольги Любимовой, в рамках форума также были подписаны межведомственные программы сотрудничества с Абхазией, Венесуэлой и Южной Осетией и меморандум о взаимопонимании между министерством культуры Российской Федерации и министерством культуры и информации Республики Судан. Кроме того, была принята декларация министров культуры БРИКС.
«Уверена, что, опираясь на прочную нормативно-правовую базу, наши страны смогут плодотворно развивать двустороннее взаимодействие в будущем», - заявила глава Минкульта РФ.
Кульминацией деловой программы форума стало пленарное заседание, на котором выступил президент России Владимир Путин и сделал ряд важных заявлений. По его словам, культура всегда была для мира своего рода предохранителем и текущие события демонстрируют, что в ряде стран он, похоже, перегорел.
«Немало современных политиков высокого ранга утратили нравственные границы, нарушают табу, которые сохранялись даже в самые напряжённые моменты холодной войны. В странах, где правят такого рода элиты, граждане постепенно принимают как должное сначала ксенофобию, а затем и крайние формы дискриминации», - пояснил Путин.
Культура же при этом используется как оружие геополитических интриг. И сейчас наблюдается беспрецедентная политизация культуры. Путин подчеркнул, что Россия не борется против каких-либо ценностей, а поддерживает свои. Как отметил глава государства, навязчивая пропаганда бессильна перед лицом истинного искусства. При этом ценностная повестка, продвигаемая западными элитами, игнорирует, а подчас и намеренно оскорбляет общемировые религии, культурные традиции целых регионов мира, констатировал президент России.
«Уверен, что большинству стран и народов такие подходы, конечно, не по душе. Они видят будущее культуры во взаимном уважении и доверии, в равноправном международном сотрудничестве в этой сфере», - подчеркнул Путин.
НЮАНСЫ ЕДИНОГО ПРОКАТА В СНГ
Отдельное внимание на форуме привлекло заявление замдиректора Фонда кино Армении Вардана Абовяна. Он рассказал о разработке соглашения «По административному сотрудничеству в сфере услуг». Инициатива предусматривает, что фильмы, получившие прокатное удостоверение в одной из стран СНГ, смогут выходить в прокат на всей территории объединения. Сроки возможного подписания документа не приводятся. Однако российские эксперты уже успели усомниться в том, что это в принципе станет возможным. Директор Ассоциации параллельного импорта, бывший омбудсмен по интеллектуальным правам Анатолий Семенов в разговоре с НСН назвал инициативу «сотрясанием воздуха».
«Тут вопрос не в том, чтобы дать согласие правообладателей на прокат. Вопрос административный. Соответственно, это не вопрос авторских прав. То есть, если СНГ договорится, что какой-то фильм выпускается на территории СНГ в прокат, то, соответственно, его можно прокатывать в любой стране. Но это не значит, что это автоматически дает право на показы этого фильма в кинотеатрах без заключения лицензионного соглашения», – пояснил он.
В свою очередь председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков в беседе с НСН допустил, что соглашение будет работать, но только в одну сторону.
«Ратифицировать прокатное удостоверение в странах СНГ, которое получено в России, наверное, простая история на российское кино. Но каким образом будет работать обратная история… Пока отношусь к обратной модели, мягко скажем, скептически. Не думаю, что это будет рабочий момент. И мы понимаем, что во всем мире нет такого понятия, как прокатное удостоверение. То есть, его в принципе не существует», - заявил он.
При этом юрист Елена Гринь заметила, что предоставление прав правообладателями на показ фильмов на всей территории СНГ исключает контакт с Россией, потому не должно вызвать проблем.
«Данное предложение является легальным при условии наличия соответствующего согласия от правообладателя. Однако если территория ограничена, например, распространяется лишь на конкретное государство, тогда использование произведения в РФ без согласия правообладателя может свидетельствовать о нарушении интеллектуальных прав», - отметила она.
ПОЮЩИЙ РОБОТ и «ЗВЕРИ»
Особый интерес гостей форума вызвало дуэтное выступление народной артистки России Надежда Бабкина и робота Арди, которое предшествовало панельной дискуссии «Искусственный интеллект в культуре и национальный суверенитет». Вместе они исполнили композицию «Родина моя» и видео с этого выступления мгновенно распространились по соцсетям. Как позже заметила Бабкина, главное преимущество артиста над роботом – живость души и полет чувств.
«Допустим, он поет четко по долям. Я могу задержать звук, продлить его и остаться в ритме, а он — нет», — рассказала она «Известиям».
Уже 13 сентября открытый концерт X Санкт-Петербургского форума объединенных культур с участием российских и зарубежных артистов собрал на Дворцовой площади порядка 100 тысяч человек, сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский. Специальным гостем вечера стала группа «Звери». В этот день музыканты представила свой новый альбом, но в Санкт-Петербурге исполнила композиции, которые уже давно полюбились фанатами. Следом за коллективом на сцену вышел Денис Майданов, чтобы спеть вместе с исполнителем из Арабских Эмиратов Ахметом аль Хосани. Певец и видеоблогер Хабиб выступил с индийской исполнительницей Сайли Ке, а в дуэте с Юлианной Карауловой к зрителям вышел с бразильский певец и скрипач Мату Миранда.
Специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в рамках форума рассказал о том, что в первом музыкальном песенном конкурсе «Интервидение» планируют принять участие 20 стран, включая Бразилию, Индию и Китай. Программа будет основана на национальных традициях, напоминает «Радиоточка НСН».
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