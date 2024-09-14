Победа искусства над пропагандой: В Петербурге завершается форум объединенных культур

На полях X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур было подписано шесть международных соглашений и четырнадцать договоров о сотрудничестве между различными организациями, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на итоговой сессии форума.

В этом году событие проходило в северной столице России с 11 по 14 сентября. Основная тема – «Культура XXI века: суверенитет или глобализм?». Деловая программа включала отраслевые дискуссии и многосторонние встречи министров культуры стран международных объединений БРИКС и СНГ.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

По словам министра культуры РФ Ольги Любимовой, в рамках форума также были подписаны межведомственные программы сотрудничества с Абхазией, Венесуэлой и Южной Осетией и меморандум о взаимопонимании между министерством культуры Российской Федерации и министерством культуры и информации Республики Судан. Кроме того, была принята декларация министров культуры БРИКС.

«Уверена, что, опираясь на прочную нормативно-правовую базу, наши страны смогут плодотворно развивать двустороннее взаимодействие в будущем», - заявила глава Минкульта РФ.



Кульминацией деловой программы форума стало пленарное заседание, на котором выступил президент России Владимир Путин и сделал ряд важных заявлений. По его словам, культура всегда была для мира своего рода предохранителем и текущие события демонстрируют, что в ряде стран он, похоже, перегорел.

«Немало современных политиков высокого ранга утратили нравственные границы, нарушают табу, которые сохранялись даже в самые напряжённые моменты холодной войны. В странах, где правят такого рода элиты, граждане постепенно принимают как должное сначала ксенофобию, а затем и крайние формы дискриминации», - пояснил Путин.

Культура же при этом используется как оружие геополитических интриг. И сейчас наблюдается беспрецедентная политизация культуры. Путин подчеркнул, что Россия не борется против каких-либо ценностей, а поддерживает свои. Как отметил глава государства, навязчивая пропаганда бессильна перед лицом истинного искусства. При этом ценностная повестка, продвигаемая западными элитами, игнорирует, а подчас и намеренно оскорбляет общемировые религии, культурные традиции целых регионов мира, констатировал президент России.

«Уверен, что большинству стран и народов такие подходы, конечно, не по душе. Они видят будущее культуры во взаимном уважении и доверии, в равноправном международном сотрудничестве в этой сфере», - подчеркнул Путин.