Надежда Бабкина спела дуэтом с роботом

Певица и робот Арди спели песню «Родина моя». Партнёр Бабкиной исполнил второй куплет.

Комментируя дуэт генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что искусственный интеллект «может заменить людей» там, где требуется высокая скорость вычислений.

«Но не сможет заменить там, где не понимает, алгоритм таланта», - подчеркнул он.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что развитие искусственного интеллекта подталкивает мир к Апокалипсису, сообщает RT.

