Есть нюанс: Юрист оценила идею о едином прокате фильмов для всех стран СНГ

Соглашение о разрешении проката фильмов на всей территории СНГ, включая Россию, позволяло бы РФ легально показывать фильмы, при условии согласия на это от правообладателя. Об этом НСН рассказала юрист Елена Гринь.

Замдиректора Фонда кино Армении Вардан Абовян предложил, чтобы фильмы, получившие прокатное удостоверение в одной из стран СНГ, могли выходить в прокат на всей территории объединения, сообщил ТАСС. По его словам, было разработано соответствующее соглашение. Документ называется «По административному сотрудничеству в сфере услуг». Сроки его возможного подписания не приводятся.