Есть нюанс: Юрист оценила идею о едином прокате фильмов для всех стран СНГ
Предоставление прав правообладателями на показ фильмов на всей территории СНГ исключает контакт с Россией, поэтому это не должно вызвать проблем, заявила НСН юрист Елена Гринь.
Соглашение о разрешении проката фильмов на всей территории СНГ, включая Россию, позволяло бы РФ легально показывать фильмы, при условии согласия на это от правообладателя. Об этом НСН рассказала юрист Елена Гринь.
Замдиректора Фонда кино Армении Вардан Абовян предложил, чтобы фильмы, получившие прокатное удостоверение в одной из стран СНГ, могли выходить в прокат на всей территории объединения, сообщил ТАСС. По его словам, было разработано соответствующее соглашение. Документ называется «По административному сотрудничеству в сфере услуг». Сроки его возможного подписания не приводятся.
«Сейчас в условиях санкции показ зарубежных фильмов в РФ затруднителен. Это связано с невозможностью получения прокатных удостоверений, действующих на территории РФ. Выдача прокатных удостоверений, действующих на территории стран СНГ, позволила бы осуществлять беспрепятственный показ кинофильмов в России, однако необходимо учитывать предоставление правообладателем прав на использование произведения на всей территории СНГ без каких-либо ограничений в части перечня стран (например, исключения РФ). Данное предложение является легальным при условии наличия соответствующего согласия от правообладателя. Однако если территория ограничена, например, распространяется лишь на конкретное государство, тогда использование произведения в РФ без согласия правообладателя может свидетельствовать о нарушении интеллектуальных прав», - отметила она.
По словам Гринь, правообладатели вполне могут пойти на такой шаг, так как при таком соглашении они не будут напрямую контактировать с Россией.
«Пойдут или не пойдут правообладатели на такой шаг, зависит от них самих. Следует учитывать, что в данном случае не будет иметь место прямое взаимодействие между правообладателем и приобретателем прав из РФ, поскольку правообладатель предоставляет право представителю страны СНГ, минуя РФ. Между тем, такой механизм не исключает необходимости обозначения территории использования произведения. Если говорить о санкционных ограничениях, то копии картин попадают в российские кинотеатры с момента введения санкций и по настоящее время. Однако такие действия нельзя назвать полностью легальными, поскольку использование произведений без согласия правообладателей не допускается», - подытожила собеседник НСН.
Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков в разговоре с НСН заявил, что предложение Фонда кино Армении о том, чтобы фильмы, получившие прокатное удостоверение в одной из стран СНГ, могли выходить в прокат на всей территории объединения, будет работать только в одну сторону.
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