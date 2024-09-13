«Настоящий подарок»: Гастроли артистов из стран БРИКС пленят «искушенных» россиян
Артисты из стран БРИКС регулярно приезжают в Россию на гастроли несмотря на санкции и попытки «отменить культуру», сказал НСН Федор Болтин.
Артисты из стран БРИКС регулярно приезжают в Россию на гастроли, а для искушенного российского зрителя знакомство с традиционными музыкальными инструментами, голосами, этническим разнообразием этих стран - настоящий подарок, сказал в эфире НСН председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин.
Десятый Cанкт-Петербургский международный культурный форум (СПМКФ) стартовал в северной столице 11 сентября. Организаторами мероприятия выступают Министерство культуры России и городское правительство. Программа форума включает в себя выставки, Фестиваль стран БРИКС и дискуссионные сессии. Форум собрал в Санкт-Петербурге представителей всех 89 регионов, а также гостей и участников из 81 страны мира. Болтин рассказал о грядущий гастролях российского театра балета Бориса Эйфмана в Бразилию.
«Мы много работаем со странами БРИКС, они регулярно приезжают к нам на гастроли. Очень приятно, что никакие санкции или попытки отменить культуру не работают. Достаточно вспомнить наш замечательный проект «Классика на Дворцовой» в день города: на сцену выходят лучшие оперные голоса Италии и других стран. Конечно, настоящим подарком всегда является выступление артистов из стран БРИКС. К слову, в рамках форума объединенных культур прошел концерт классической музыки в Александринском театре, сегодня на Дворцовый большой концерт уже эстрадных артистов из стран БРИКС. Мы в этом году провели летний фестиваль культуры стран БРИКС в Санкт-Петербурге. Он вызвал широкий интерес, потому что знакомство с традиционными музыкальными инструментами, голосами, этническим разнообразием стран БРИКС для нашего искушенного зрителя – это настоящий подарок. Мы много работаем в этом направлении. Конечно, приоритетом для нас является наше сотрудничество в области культуры с Китаем, регулярные гастроли музыкальных и драматических театров. Совсем недавно театр «Мастерская» с успехом провел гастроли в Китае, театр «Санктъ-Петербургъ Опера», совсем скоро наши балетные трупы отправляются в Китай. Не могу не вспомнить о том, что уже этой осенью состоятся большие гастроли театра балета Бориса Эйфмана в Бразилию. Они посетят Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу. Эти гастроли для нас очень масштабные и трудные, потому что большой объем декораций, количество артистов, но публика, которая нас ждет, действительно вдохновляет. Мы надеемся, что эти гастроли пройдут успешно», - сказал собеседник НСН.
По его словам, на форуме обсуждают не только театральную или концертную деятельность, но и вопросы межмузейных обменов.
«На форуме очень активно устанавливают прямые контакты со всеми зарубежными партнерами. Это касается не только театральной деятельности, концертной работы, но и межмузейных обменов, потому что речь идет о сохранении культурного наследия, и, конечно, музейные работники имеют очень сильную международную кооперацию, которая продолжает свое развитие несмотря на попытки как-то это ограничить. Мы активно работаем в повестке Международной музейной организации (ИКОМ). Мы очень рады, что в этом году оргкомитет поддержал предложение Санкт-Петербурга сделать отдельную региональную обширную межсекционную программу. Мы заострили внимание на вопросах образования в сфере культуры, вопросах драматических театров, музыкальных театров, библиотечного дела. Все секции прошли с очень представительным участием и российских регионов, и международных экспертов. Уверен, что итоги этого форума, конечно, будут очень содержательны и позволят реализовать большое число значимых культурных проектов в разных странах мира», - заключил Болтин.
Ранее бразильский поэт, прозаик и драматург Астьер Базилио да Сильва Лима рассказал «Радиоточке НСН», что советская литература пользуется большой популярностью в Бразилии, в то время как современная российская литература не так хорошо известна в стране.
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