«Настоящий подарок»: Гастроли артистов из стран БРИКС пленят «искушенных» россиян

По его словам, на форуме обсуждают не только театральную или концертную деятельность, но и вопросы межмузейных обменов.

«На форуме очень активно устанавливают прямые контакты со всеми зарубежными партнерами. Это касается не только театральной деятельности, концертной работы, но и межмузейных обменов, потому что речь идет о сохранении культурного наследия, и, конечно, музейные работники имеют очень сильную международную кооперацию, которая продолжает свое развитие несмотря на попытки как-то это ограничить. Мы активно работаем в повестке Международной музейной организации (ИКОМ). Мы очень рады, что в этом году оргкомитет поддержал предложение Санкт-Петербурга сделать отдельную региональную обширную межсекционную программу. Мы заострили внимание на вопросах образования в сфере культуры, вопросах драматических театров, музыкальных театров, библиотечного дела. Все секции прошли с очень представительным участием и российских регионов, и международных экспертов. Уверен, что итоги этого форума, конечно, будут очень содержательны и позволят реализовать большое число значимых культурных проектов в разных странах мира», - заключил Болтин.

Ранее бразильский поэт, прозаик и драматург Астьер Базилио да Сильва Лима рассказал «Радиоточке НСН», что советская литература пользуется большой популярностью в Бразилии, в то время как современная российская литература не так хорошо известна в стране.

