«Блок на Голливуд»: Кинотеатры усомнились, что «ушедшие» фильмы допустят в Россию из СНГ
Ратифицировать прокатное удостоверение в странах СНГ, которое было получено в России, довольно просто, а вот в обратную сторону - сомнительно, отметил в эфире НСН Алексей Воронков.
Предложение Фонда кино Армении о том, чтобы фильмы, получившие прокатное удостоверение в одной из стран СНГ, могли выходить в прокат на всей территории объединения, будет работать только в одну сторону, заявил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков в разговоре с НСН.
Ранее замдиректора Фонда кино Армении Вардан Абовян предложил, чтобы фильмы, получившие прокатное удостоверение в одной из стран СНГ, могли выходить в прокат на всей территории объединения. По его словам, было разработано соответствующее соглашение. Он рассказал, что документ называется «По административному сотрудничеству в сфере услуг». Сроки его возможного подписания не приводятся. Воронков обозначил нюансы инициативы.
«Инициатива может быть и интересная, но думаю, малореализуемая. Ратифицировать прокатное удостоверение в странах СНГ, которое получено в России, наверное, простая история на российское кино. Но каким образом будет работать обратная история… Пока отношусь к обратной модели, мягко скажем, скептически. Не думаю, что это будет рабочий момент. И мы понимаем, что во всем мире нет такого понятия, как прокатное удостоверение. То есть, его в принципе не существует», – сказал Воронков.
Также он отметил, что сегодня Россия получает копии фильмов от всех стран. Воронков подчеркнул, что российские кинотеатры не работают только с голливудскими студиями.
«(Получаем копии - ред. НСН) со всех. Мы не работаем сейчас официально и по прямым договорам только с голливудскими студиями, голливудскими мейджорами. Европейские фильмы сюда попадают, французские фильмы сюда попадают... И вот скоро, насколько я понимаю, может уже выходить французский "Холоп", переснятая наша история. Китайское кино попадает, индийское, английское кино. То есть, блок идет только на голливудские студии. Маленькие студии продолжают работать в большинстве своем с Россией. Не могу сказать, что на 100%, но, по крайней мере, поток картин класса B и класса C в Россию сейчас идет. Это не такие большие сборы», – добавил собеседник НСН.
Ранее директор Ассоциации параллельного импорта, бывший омбудсмен по интеллектуальным правам Анатолий Семенов в разговоре с НСН назвал предложение Фонда кино Армении «воздухом». По его словам, инициатива не получит никакой поддержки, потому что взгляды разных членов СНГ на фильмы очень сильно отличаются, передает «Радиоточка НСН».
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