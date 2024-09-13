«Блок на Голливуд»: Кинотеатры усомнились, что «ушедшие» фильмы допустят в Россию из СНГ

Предложение Фонда кино Армении о том, чтобы фильмы, получившие прокатное удостоверение в одной из стран СНГ, могли выходить в прокат на всей территории объединения, будет работать только в одну сторону, заявил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков в разговоре с НСН.

Ранее замдиректора Фонда кино Армении Вардан Абовян предложил, чтобы фильмы, получившие прокатное удостоверение в одной из стран СНГ, могли выходить в прокат на всей территории объединения. По его словам, было разработано соответствующее соглашение. Он рассказал, что документ называется «По административному сотрудничеству в сфере услуг». Сроки его возможного подписания не приводятся. Воронков обозначил нюансы инициативы.