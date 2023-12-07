«Популярность выросла на треть»: В KION раскрыли особенности корейских шоу

Накануне стало известно, что российские телеканалы ТНТ, СТС и «Пятница» обсуждают с одним из четырех крупнейших южнокорейских вещателей Seoul Broadcasting System (SBS) совместное производство и локализацию в России корейских шоу. Об этом изданию «Коммерсантъ» заявил исполнительный продюсер SBS Пак Сонхун.



«На отдельные контентные группы действительно растет спрос, и, к примеру, южнокорейский контент — это устоявшийся тренд. Вместе с ростом спроса на него растет и его закупка. Так, на KION совокупная закупка корейского и турецкого контента за последний год выросла примерно на треть», - отметила собеседница НСН.



По ее словам, сейчас активно растет интерес к корейскому контенту.



«Сейчас наблюдается интерес к корейской культуре, и особенно к контенту. Он имеет свои особенности, и, к примеру, корейские шоу отличаются от привычных российскому зрителю. В них нет высоких бюджетов и ярких студий. Им свойственны более сложные, чем в корейских дорамах, взаимоотношения между героями, и именно это вовлекает аудиторию в смотрение», - сказала представитель онлайн-кинотеатра.