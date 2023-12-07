«Популярность выросла на треть»: В KION раскрыли особенности корейских шоу

Корейские шоу отличаются от привычных российскому зрителю: в них нет высоких бюджетов и ярких студий, им свойственны сложные взаимоотношения между героями, и именно это привлекает аудиторию, рассказали НСН в KION.

Совокупная закупка корейского и турецкого контента на KION за последний год выросла примерно на треть, заявила НСН директор по контенту и дистрибуции «МТС Медиа» и онлайн-кинотеатра KION Мария Смирнова.

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Накануне стало известно, что российские телеканалы ТНТ, СТС и «Пятница» обсуждают с одним из четырех крупнейших южнокорейских вещателей Seoul Broadcasting System (SBS) совместное производство и локализацию в России корейских шоу. Об этом изданию «Коммерсантъ» заявил исполнительный продюсер SBS Пак Сонхун.

«На отдельные контентные группы действительно растет спрос, и, к примеру, южнокорейский контент — это устоявшийся тренд. Вместе с ростом спроса на него растет и его закупка. Так, на KION совокупная закупка корейского и турецкого контента за последний год выросла примерно на треть», - отметила собеседница НСН.

По ее словам, сейчас активно растет интерес к корейскому контенту.

«Сейчас наблюдается интерес к корейской культуре, и особенно к контенту. Он имеет свои особенности, и, к примеру, корейские шоу отличаются от привычных российскому зрителю. В них нет высоких бюджетов и ярких студий. Им свойственны более сложные, чем в корейских дорамах, взаимоотношения между героями, и именно это вовлекает аудиторию в смотрение», - сказала представитель онлайн-кинотеатра.

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Она выразила уверенность, что адаптированные под российского зрителя корейские шоу будут проще восприниматься, однако, по словам Марии, в России не мало ценителей корейских дорам на языке оригинала.

«Безусловно, адаптированные корейские шоу легче и проще для восприятия. Но в случае с дорамами ситуация несколько иная — у них есть своя лояльная аудитория, которая их любит и с удовольствием смотрит в оригинальном виде», - заключила Мария Смирнова.

Ранее креативный продюсер Виктор Митрофанов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что южнокорейские шоу придутся по душе молодому поколению россиян.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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