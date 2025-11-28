Из «Тоннеля» в «Склиф»: Какие сериалы смотреть в декабре
В конце 2025 года онлайн-кинотеатры представят зрителям четыре новых сериала и три продолжения историй, уже знакомых аудитории.
Если в течение года онлайн-кинотеатры предлагали зрителю сразу множество новых проектов, то к декабрю число запланированных премьер заметно сократилось. Однако это никак не сказалось на жанровом разнообразии. Каждый сможет найти что-то для себя среди череды новых сериалов.
В декабре не обойдется без долгожданных продолжений историй, уже известных зрителю. Однако также на малом экране представят и нечто новое.
ТАМОЖЕННЫЙ КРИМИНАЛ
К примеру, онлайн-кинотеатр KION в декабре покажет криминальный триллер «Тоннель» с Елизаветой Боярской, Сергеем Гилевым и Даниилом Страховым.
В центре сюжета неподкупная таможенница Света Суворова, которая всегда была слишком принципиальной для маленького городка, где все решается по дружбе. Однако, когда финская мафия похищает ее мужа, героине предстоит пойти на сделку с совестью.
Режиссером выступила Флюза Фархшатова, которую зритель малых экранов помнит по детективу «Комплекс бога»
В сентябре проект представили на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон», и большинство критиков высоко оценили эту работу. Боярская сыграла в проекте главную роль.
В процессе работы актрисе приходилось ползать по колено в снегу и постоянно мерзнуть, поскольку съемки проходили с мая по октябрь. При этом Боярская отмечала, что главным вызовом для нее стали реплики на финском языке, которым она не владела до съемок.
Помимо внешних вызовов у героини еще и непростые отношения с дочерью. Эту роль в сериале сыграла Таисья Калинина. По ее словам, в 20 лет не так просто сыграть роль подростка.
«У моей героини отвратительные, ужасные отношения с матерью. Она делает все, чтобы вывести ее на конфликт. Дочь - главный трикстер в семье, она заставляет свою мать проснуться. Мать заморожена и на протяжении всего сериала просыпается», - уточнила Калинина.
Премьера сериала в онлайн-кинотеатре KION состоится 1 декабря. Дальнейшие эпизоды представят 5,12 и 19 декабря. В дальнейшем серии покажут и в эфире телеканала НТВ.
ПОЛЯРНЫЙ И МЕДИЦИНСКИЙ
В свою очередь онлайн-кинотеатр Premier с 1 декабря представит пятый сезон «Полярного» с Михаилом Пореченковым. По сюжету жизнь его героя Вити кардинально изменится накануне Нового года. Ему предстоит открыть горнолыжный курорт. Параллельно узнать, что у него есть сын Максим от бывшей подруги Марины. В это же время из тюрьмы выходит Барабуля — типичный бандит 90-х, который отправился за решетку благодаря Вите, и теперь очень хочет мести.
Помимо Пореченкова в проекте снимались Катерина Шпица, Иван Охлобыстин, Мария Кравченко, Ян Цапник и другие. Новые серии представят не только на стриминге, но и на телеканале ТНТ.
На 2 декабря Premier заготовил еще одну премьеру - медицинскую драму «Склиф». В главной роли предстанет Кристина Асмус, которую, кажется, не удивить медицинской тематикой еще со времен «Интернов». Также в кадре можно будет увидеть Матвея Лыкова, Бориса Хвошнянского, Александра Тютина и другие.
По сюжету врач-травматолог Евгения Покровская (Асмус) — начинающая специалист в преимущественно мужском коллективе. Еще в студенчестве она стала встречаться с Ромой (Лыков), но сейчас между ними мало общего. Отец Романа устроил его хирургом к себе в отделение, а более талантливой Жене пришлось приложить усилия, чтобы получить заветное место. В дальнейшем ей также придется постараться, чтобы завоевать уважение коллег.
Первые серии представят 2 декабря, в дальнейшем эпизоды будут выходить по четвергам. Всего в сериале будет 16 серий.
ЭКРАННАЯ ЗАМЕНА
В свою очередь онлайн-кинотеатр Start в декабре тоже удивит зрителя. На смену деду Славе (Святослав Вернидубович) из «Вампиром средней полосы» пришел дед Юра (Юрий Градов) из «Золотого дна 2».
Проект о знаменитом смоленском семействе действительно ушел на паузу на середине сезона. На данный момент к просмотру доступны пять серий третьего сезона «Вампиров средней полосы». Следующие пять эпизодов представят в феврале 2026 года.
Уже 4 декабря Start и Иви представят премьеру второго сезона «Золотое дно». Дальнейшие серии будут публиковаться еженедельно по четвергам.
Первый сезон о семействе Градовых, которые борются за миллиарды наследства, вышел в 2024 году, и продолжение не заставило себя ждать. К своим ролям вернулись Юлия Снигирь, Алексей Гуськов, Павел Попов, Юрий Насонов, Илья Еромолов и другие. К актерскому составу присоединились Сергей Горошко и Даниил Страхов.
В центре сюжета второго сезона вновь противостояние за многомиллиардное состояние. Клан Градовых не только продолжает внутреннюю вражду за контроль над империей «Галактика», но и сталкивается с мощными противниками извне, стремясь обойти экономические ограничения.
МИСТИЧЕСКОЕ ЗЕРКАЛО
Еще одно продолжение представит онлайн-кинотеатр Okko. Так 28 ноября представили первую серию второго сезона мистического сериала «Черное зеркало». С момента истории первого сезона проходит полгода. По сюжету Оксана проживает в загородном доме бывшего одноклассника Александра. Героиня не помнит, что натворила, но подозревает, что привычка подавлять гнев вызвала в ней сверхъестественную способность, которая передалась и ее дочери.
В режиссерском кресле вновь Карен Оганесян («Крутая перемена»). К ролям вернутся Марьяна Спивак, Филипп Янковский, Мария Мацель, Алексей Розин и другие.
Новые серии после премьеры будут выходить по пятницам, всего во втором сезоне представят восемь эпизодов.
ХОРОШИ ЛИ ГАРАЖИ
В онлайн-кинотеатре Wink уже доступны все серии сериала «Наш гараж». Сюжет выстроен на том, что семеро друзей создают в арендованном гараже свое место, в котором влюбляются, ссорятся. Также открывают в себе музыкальные таланты и осознают, что взрослая жизнь не всегда играет по правилам. При этом у местного мажора на гараж свои планы.
Режиссерами проекта выступил Юрий Евдокимов. В актерском составе Ангелина Сорока, Андрей Лебедев, Влада Козицына, Иван Гаврилов, Илья Филатов, Лилия Яндиева, Михаил Иванов и другие.
Еще одна новинка Wink – семейный приключенческий сериал «Нахимовцы. Янтарный берег». Главный герой Егор едет в Нахимовское училище города Калининграда, где ему предстоит начать все с нуля. Желая быстрее завоевать уважение и стать своим в коллективе, парень придумывает историю — выдает себя за брата знаменитых нахимовцев Логиновых. Режиссер сериала - Дмитрий Губарев. В ролях предстанут Никита Ходунов, Даниил Ходунов, Тимофей Иванов, Иван Батарев, Анна Большова и другие.
Помимо прочего недавно стало известно, что на январь 2026 года Wink готовит премьеру второго сезона «Ландыши. Вторая весна». Первый сезон проекта представили в январе 2025 года, став одним из главных хитов года, передает «Радиоточка НСН».
