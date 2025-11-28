ТАМОЖЕННЫЙ КРИМИНАЛ

К примеру, онлайн-кинотеатр KION в декабре покажет криминальный триллер «Тоннель» с Елизаветой Боярской, Сергеем Гилевым и Даниилом Страховым.

В центре сюжета неподкупная таможенница Света Суворова, которая всегда была слишком принципиальной для маленького городка, где все решается по дружбе. Однако, когда финская мафия похищает ее мужа, героине предстоит пойти на сделку с совестью.

Режиссером выступила Флюза Фархшатова, которую зритель малых экранов помнит по детективу «Комплекс бога»

В сентябре проект представили на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон», и большинство критиков высоко оценили эту работу. Боярская сыграла в проекте главную роль.

В процессе работы актрисе приходилось ползать по колено в снегу и постоянно мерзнуть, поскольку съемки проходили с мая по октябрь. При этом Боярская отмечала, что главным вызовом для нее стали реплики на финском языке, которым она не владела до съемок.

Помимо внешних вызовов у героини еще и непростые отношения с дочерью. Эту роль в сериале сыграла Таисья Калинина. По ее словам, в 20 лет не так просто сыграть роль подростка.

«У моей героини отвратительные, ужасные отношения с матерью. Она делает все, чтобы вывести ее на конфликт. Дочь - главный трикстер в семье, она заставляет свою мать проснуться. Мать заморожена и на протяжении всего сериала просыпается», - уточнила Калинина.

Премьера сериала в онлайн-кинотеатре KION состоится 1 декабря. Дальнейшие эпизоды представят 5,12 и 19 декабря. В дальнейшем серии покажут и в эфире телеканала НТВ.