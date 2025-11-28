В Польше разыскивают двух украинцев по делу о диверсиях на железной дороге

Следствие считает, что Иванов и Кононов причастны как минимум к двум эпизодам на линии №7, соединяющей Варшаву с Дорогуском: взрыву в районе Мики Мазовецкого и повреждению инфраструктуры под Пулавами, где была нарушена контактная сеть и на рельсы установлены металлические предметы, создававшие риск схода поезда.

О первых повреждениях этой линии стало известно 16 ноября, когда полиция Мазовецкого воеводства сообщила о диверсии на участке, ведущем в сторону Украины. Премьер-министр Польши Дональд Туск тогда заявил, что причиной стал взрыв. По версии следствия, подозреваемые украинцы после происшествий выехали в Белоруссию и могли сотрудничать с Россией, однако доказательства этих утверждений не представлен, передает «Радиоточка НСН».

