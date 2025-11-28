Как в нулевых: Легенда дубляжа готов озвучить героев новой «Клиники»
Немаловероятно, что я будут принимать участие и в озвучивании перезапуска сериала «Клиника», но всё будет зависеть от того, что будет происходить в мире в феврале 2026 года и наличия денег, заявил в беседе с НСН актер-дубляжа Евгений Рылов.
Сериал «Клиника» был очень популярным в нулевых, но все прекрасно понимают, что таким он уже не будет, заявил НСН актёр дубляжа Евгений Рыбов.
Вышел дублированный тизер перезапуска сериала «Клиника». В озвучке ролика участвовали Евгений Рыбов и Мария Трындяйкина, которые подарили голоса героям оригинального сериала во время трансляции шоу на канале MTV. Пока неизвестно, будет ли дуэт работать над полной озвучкой шоу. Премьера состоится 25 февраля. Рыбов признался, что пока даже не знает, о чём пойдет речь в продолжении сериала.
«Немаловероятно, что я будут принимать участие и в озвучивании перезапуска сериала «Клиника», но всё будет зависеть от того, что будет происходить в мире в феврале 2026 года и наличия денег. Мне очень интересно было бы поработать над продолжением сериала, хотя уже поступило и несколько предложений по работе в этот период. Пока даже не знаю, что будет в продолжении «Клиники». Стараюсь ничего не ожидать, потому что если не ждешь ничего нового, то и не разочаруешься, поэтому я вообще от жизни уже давно ничего не жду. Сериал «Клиника» был очень популярным в нулевых, но все прекрасно понимают, что таким он уже не будет», - отметил актер.
Ранее кинокритик Роман Григорьев в эфире НСН заявил, что продолжению сериала «Молодежка» гарантирован успех, но не первые места.
