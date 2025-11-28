«Немаловероятно, что я будут принимать участие и в озвучивании перезапуска сериала «Клиника», но всё будет зависеть от того, что будет происходить в мире в феврале 2026 года и наличия денег. Мне очень интересно было бы поработать над продолжением сериала, хотя уже поступило и несколько предложений по работе в этот период. Пока даже не знаю, что будет в продолжении «Клиники». Стараюсь ничего не ожидать, потому что если не ждешь ничего нового, то и не разочаруешься, поэтому я вообще от жизни уже давно ничего не жду. Сериал «Клиника» был очень популярным в нулевых, но все прекрасно понимают, что таким он уже не будет», - отметил актер.

Ранее кинокритик Роман Григорьев в эфире НСН заявил, что продолжению сериала «Молодежка» гарантирован успех, но не первые места.

