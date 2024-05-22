Сериал «Золотое дно» с Алексеем Гуськовым и Юлией Снигирь продлят на второй сезон
Сериал «Золотое дно» с Юлией Снигирь и Алексеем Гуськовым в главных ролях получит продолжение, сообщает онлайн-кинотеатр Иви.
Остальной актерский состав пока не афишируется. Синопсис новых серий вновь напишут Сергей и Дмитрий Минаевы. Режиссером в проект будет приглашен Илья Ермолов, снявший первый сезон «Золотого дна».
«Когда наши персонажи начали „жить” в кадре, стало понятно, что за игрой такого блестящего актерского состава хочется следить дальше. И сегодня мы находимся в процессе написания проекта „Золотое Дно 2”», — рассказал сценарист Сергей Минаев.
В центре сюжета – история борьбы за наследство владельца крупного строительного холдинга.
Ранее режиссер «Триггера» снял политический триллер «Спойлер» по сценарию Минаева, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru