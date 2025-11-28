Прокуратура Польши задержала двух украинцев и трех белорусов за шпионаж

Национальная прокуратура Польши сообщила о задержании двух граждан Украины и трех граждан Белоруссии по подозрению в работе на иностранную разведку.

По данным ведомства, задержания провели сотрудники Агентства внутренней безопасности и полиции в рамках расследования, которым занимается Люблинский отдел департамента по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Фигурантами дела стали двое украинцев — Александр С. и несовершеннолетняя София Х. — а также трое белорусов: Виктор М., Антон М. и Владимир У.

В Польше арестован украинец по обвинению в шпионаже в пользу России

Следствие утверждает, что в 2024 году задержанные передавали сведения «в пользу иностранной разведки» и выполняли ее поручения. Их деятельность, как отмечает прокуратура, заключалась в установлении связи через мессенджер Telegram, а также в сборе и передаче фотографий объектов критической инфраструктуры и мест, важных для безопасности государства. За выполнение заданий, по версии следствия, они получали вознаграждение в криптовалюте.

Фигурантам грозит от пяти до тридцати лет лишения свободы. Суд избрал меры пресечения: трое задержанных помещены под арест на три месяца. Несовершеннолетнюю Софию Х. направили в приют для подростков на тот же срок. В отношении Владимира У., учитывая его состояние здоровья, прокуратура ограничилась запретом на выезд из Польши, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / dpa
ТЕГИ:ЗадержаниеШпионажПольша

Горячие новости

Все новости

партнеры