Прокуратура Польши задержала двух украинцев и трех белорусов за шпионаж
Национальная прокуратура Польши сообщила о задержании двух граждан Украины и трех граждан Белоруссии по подозрению в работе на иностранную разведку.
По данным ведомства, задержания провели сотрудники Агентства внутренней безопасности и полиции в рамках расследования, которым занимается Люблинский отдел департамента по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Фигурантами дела стали двое украинцев — Александр С. и несовершеннолетняя София Х. — а также трое белорусов: Виктор М., Антон М. и Владимир У.
Следствие утверждает, что в 2024 году задержанные передавали сведения «в пользу иностранной разведки» и выполняли ее поручения. Их деятельность, как отмечает прокуратура, заключалась в установлении связи через мессенджер Telegram, а также в сборе и передаче фотографий объектов критической инфраструктуры и мест, важных для безопасности государства. За выполнение заданий, по версии следствия, они получали вознаграждение в криптовалюте.
Фигурантам грозит от пяти до тридцати лет лишения свободы. Суд избрал меры пресечения: трое задержанных помещены под арест на три месяца. Несовершеннолетнюю Софию Х. направили в приют для подростков на тот же срок. В отношении Владимира У., учитывая его состояние здоровья, прокуратура ограничилась запретом на выезд из Польши, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Скидку на тариф «Платона» начнут снижать с 2026 года
- В Польше разыскивают двух украинцев по делу о диверсиях на железной дороге
- Прокуратура Польши задержала двух украинцев и трех белорусов за шпионаж
- Рудковская опубликовала видео с побоями 14-летней фигуристки Костылевой
- Женщина погибла при ударе дрона по дому в Белгородской области
- «Толпы зрителей не хлынут»: Что ждет победителей «Бриллиантовой бабочки»
- Содержание ребенка в подмосковном рехабе стоило до 200 тысяч рублей в месяц
- Путин позвонил пострадавшему при взрыве в Красногорске мальчику
- Россиянам рассказали о курсе доллара в случае снятия санкций с РФ
- Россиянам предсказали дальнейшее уменьшение упаковок продуктов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru