Прокуратура Польши задержала двух украинцев и трех белорусов за шпионаж

Национальная прокуратура Польши сообщила о задержании двух граждан Украины и трех граждан Белоруссии по подозрению в работе на иностранную разведку.

По данным ведомства, задержания провели сотрудники Агентства внутренней безопасности и полиции в рамках расследования, которым занимается Люблинский отдел департамента по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Фигурантами дела стали двое украинцев — Александр С. и несовершеннолетняя София Х. — а также трое белорусов: Виктор М., Антон М. и Владимир У.