Рудковская опубликовала видео с побоями 14-летней фигуристки Костылевой
Яна Рудковская выложила в своем Telegram-канале видеозапись, на которой, как утверждается, мать 14-летней фигуристки Елены Костылевой наносит дочери удары. Продюсер отметила, что получила официальное разрешение на публикацию от отца спортсменки. Видео было снято несколько месяцев назад.
На опубликованных кадрах видно, как женщина бьет девочку кулаком в живот, затем роняет ее и силой стягивает коньки. В конце записи Костылева-младшая закрывает голову руками, будто опасаясь новых ударов. Рудковская назвала увиденное недопустимым и подчеркнула, что существует и другая, еще более тяжелая видеозапись, которую она готова представить только в суде.
25 ноября Евгений Плющенко сообщил, что направил детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой жалобу на мать спортсменки. Он утверждает, что женщина регулярно проявляла жестокость по отношению к дочери. Сама Ирина Костылева публично критикует Плющенко и его академию фигурного катания. После этапа юниорского Гран-при в Москве, где ее дочь заняла второе место, она назвала прокат «полным фиаско».
Елена Костылева считается одной из сильнейших фигуристок своего возраста. В прошлом сезоне она выиграла первенство России и финал юниорского Гран-при страны, а в нынешнем — победила на московском этапе Гран-при и заняла второе место в Омске, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рудковская опубликовала видео с побоями 14-летней фигуристки Костылевой
- Женщина погибла при ударе дрона по дому в Белгородской области
- «Толпы зрителей не хлынут»: Что ждет победителей «Бриллиантовой бабочки»
- Содержание ребенка в подмосковном рехабе стоило до 200 тысяч рублей в месяц
- Путин позвонил пострадавшему при взрыве в Красногорске мальчику
- Россиянам рассказали о курсе доллара в случае снятия санкций с РФ
- Россиянам предсказали дальнейшее уменьшение упаковок продуктов
- Путин ввел в России технологический сбор
- Новый тренд: Как торговые центры превращаются в склады для маркетплейсов
- Ермак подал в отставку с поста главы офиса президента Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru