Рудковская опубликовала видео с побоями 14-летней фигуристки Костылевой

Яна Рудковская выложила в своем Telegram-канале видеозапись, на которой, как утверждается, мать 14-летней фигуристки Елены Костылевой наносит дочери удары. Продюсер отметила, что получила официальное разрешение на публикацию от отца спортсменки. Видео было снято несколько месяцев назад.

На опубликованных кадрах видно, как женщина бьет девочку кулаком в живот, затем роняет ее и силой стягивает коньки. В конце записи Костылева-младшая закрывает голову руками, будто опасаясь новых ударов. Рудковская назвала увиденное недопустимым и подчеркнула, что существует и другая, еще более тяжелая видеозапись, которую она готова представить только в суде.