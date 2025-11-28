Россиянина эвакуировали из затопленного города Хат Яй на юге Таиланда
Россиянин, оказавшийся в зоне сильного наводнения в тайской провинции Сонгкхла, успешно эвакуирован и находится в безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ в Пхукете. По данным дипмиссии, обращений от других россиян, пострадавших в результате наводнения, не поступало.
Речь идет о 50-летнем Евгении Зарецком из Новосибирска, который почти неделю оставался в затопленном городе Хат Яй. Как рассказали российские волонтеры, мужчина находился в местной гостинице, полностью отрезанной водой от транспортных путей, как и весь центр города.
В отеле вместе с Зарецким находились около 50 человек — туристы из Малайзии, Китая и нескольких европейских стран. В условиях отсутствия электричества, неработающей кухни и дефицита еды и питьевой воды им приходилось выживать, пока уровень воды не начал снижаться и помощь не добралась до здания. По словам волонтеров, им удалось связаться с Зарецким через соцсети. Он поблагодарил за внимание, но отказался от эвакуации лодкой, отметив, что обладает достаточным опытом выживания.
Сильные наводнения и оползни в южных провинциях Таиланда начались после продолжительных ливней. Наиболее серьезно пострадала провинция Сонгкхла, где значительное повышение уровня воды произошло в конце прошлой и начале текущей недели, передает «Радиоточка НСН».
