Россиянина эвакуировали из затопленного города Хат Яй на юге Таиланда

Россиянин, оказавшийся в зоне сильного наводнения в тайской провинции Сонгкхла, успешно эвакуирован и находится в безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ в Пхукете. По данным дипмиссии, обращений от других россиян, пострадавших в результате наводнения, не поступало.

Речь идет о 50-летнем Евгении Зарецком из Новосибирска, который почти неделю оставался в затопленном городе Хат Яй. Как рассказали российские волонтеры, мужчина находился в местной гостинице, полностью отрезанной водой от транспортных путей, как и весь центр города.