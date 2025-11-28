«Престиж города!»: Режиссер Чусова развеяла миф о «провинциальных театрах»
В Екатеринбурге и других городах России есть «мощные театры», которые давно конкурируют с двумя столицами и их сложно назвать провинциальными, сказала в эфире НСН Нина Чусова.
Региональные театры представляют «лицо» некоторых городов и вполне конкурентоспособны с лучшими театрами Москвы и Санкт-Петербурга, заявила в интервью НСН режиссер Нина Чусова.
Чусова ранее была признана лучшим режиссером по версии премии «Музыкальное сердце театра». Ее отметили за работу над спектаклем Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии «Человек, который смеётся». Режиссер подчеркнула, что в регионах есть «очень мощные» музыкальные театры.
«Московские режиссеры очень много ставят в провинциальных театрах, но мне даже сложно назвать это «провинциальным театром». Иногда это бывает намного выше уровнем и по звуку, и по свету, и по профессиональным моментам. Тут даже разговора нет про то, может ли конкурировать. Есть настолько мощные региональные театры, которые уже давно находятся в конкуренции с питерскими и московскими театрами. Это не только театр в Екатеринбурге, есть и другие замечательные музыкальные театры», - сказала Чусова.
По ее словам, такая же ситуация с драматическими театрами.
«Драматические театры тоже не отстают. Есть замечательные театры в Новосибирске, в Красноярск, здесь же в Екатеринбурге и так далее. Эта ситуация очень радует, сегодня уровень театра не зависит от того, где он находится. Это зависит точечно от тех, кто руководит театрами, и от руководства городов. Если эта взаимосвязь происходит, то и театры начинают занимают ведущую роль в городе и ведущие позиции в стране. Это всегда престиж города - чем круче театры, тем выше у них рейтинг в городе, они представляют его лицо», - разъяснила Чусова.
Она назвала долгожданной премию «Музыкальное сердце театра», а также сообщила о мировой премьере мюзикла «Колдунья» в Екатеринбурге.
«Сегодня я в Екатеринбурге я выпускаю еще одну мировую премьеру. Это мюзикл «Колдунья» по повести Куприна. Вчера была его сдача, даже мужчины плакали - от это для меня высший показатель. Что касается премии, я была обрадована и счастлива. Это долгожданная награда, потому что спектакль «Человек, который смеётся» действительно в Екатеринбурге очень популярный. Билетов на него никогда нет, и мне кажется, заслуженно, потому что очень много народу занято в спектакле, и все работы заслуживают внимания. Очень приятно получить три награды, что их получили мои замечательные артисты (Игорь Ладейщиков и Татьяна Мокроусова были признаны лучшими исполнителями ролей второго плана – прим. НСН). Спектакль очень актуальный и музыкальный», - заключила собеседница НСН.
Ректор ГИТИСа Григорий Заславский ранее заявил «Радиоточке НСН», что театры из регионов, а особенно из Санкт-Петербурга вполне могут конкурировать с московскими.
