Региональные театры представляют «лицо» некоторых городов и вполне конкурентоспособны с лучшими театрами Москвы и Санкт-Петербурга, заявила в интервью НСН режиссер Нина Чусова.

Чусова ранее была признана лучшим режиссером по версии премии «Музыкальное сердце театра». Ее отметили за работу над спектаклем Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии «Человек, который смеётся». Режиссер подчеркнула, что в регионах есть «очень мощные» музыкальные театры.