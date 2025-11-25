Режиссером нового проекта выступила Флюза Фархшатова («Комплекс бога», «Спроси Марту», «О чем говорят мужчины. Продолжение»). Боярская в сериале воплотила роль неподкупной таможенницы Светланы Суворовой. Героиня всегда была слишком принципиальной для маленького городка. Однако все меняется, когда мафия похищает мужа, что вынуждает таможенницу пойти на сделку с совестью.

В процессе работы Боярской приходилось ползать по колено в снегу и постоянно мерзнуть. Однако, как отметила артистка, главным вызовом для нее стал финский язык.

«Съемки проходили зимой. Как правило, большинство российских сериалов снимаются с мая по октябрь-ноябрь. Мы снимали с февраля по начало мая. Было холодно, снежно. Очень много натурных съемок, подземных. Было непросто. Кроме того, моя героиня неплохо владеет финским языком, который я не знаю. В финском очень много смешных слов, и они ни на что не похожи. Я хорошо владею английским, немецким, немного французским, но финно-угорская группа оказалась для меня практически неподъемной. Но надо так надо, учила, как скороговорку. Я апеллировала достаточно сложными репликами, они касались также и каких-то технических таможенных историй», - заявила актриса.