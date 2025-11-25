Мороз и финны: Елизавета Боярская о работе над ролью в сериале «Тоннель»
Елизавета Боярская рассказала НСН, что в процессе съемок заболела гриппом, но выпала из рабочего процесса лишь на одну смену.
На светской премьере сериала «Тоннель» актриса Елизавета Боярская рассказала специальному корреспонденту НСН, что для новой роли ей пришлось учить реплики на финском языке, что стало настоящим испытанием.
Режиссером нового проекта выступила Флюза Фархшатова («Комплекс бога», «Спроси Марту», «О чем говорят мужчины. Продолжение»). Боярская в сериале воплотила роль неподкупной таможенницы Светланы Суворовой. Героиня всегда была слишком принципиальной для маленького городка. Однако все меняется, когда мафия похищает мужа, что вынуждает таможенницу пойти на сделку с совестью.
В процессе работы Боярской приходилось ползать по колено в снегу и постоянно мерзнуть. Однако, как отметила артистка, главным вызовом для нее стал финский язык.
«Съемки проходили зимой. Как правило, большинство российских сериалов снимаются с мая по октябрь-ноябрь. Мы снимали с февраля по начало мая. Было холодно, снежно. Очень много натурных съемок, подземных. Было непросто. Кроме того, моя героиня неплохо владеет финским языком, который я не знаю. В финском очень много смешных слов, и они ни на что не похожи. Я хорошо владею английским, немецким, немного французским, но финно-угорская группа оказалась для меня практически неподъемной. Но надо так надо, учила, как скороговорку. Я апеллировала достаточно сложными репликами, они касались также и каких-то технических таможенных историй», - заявила актриса.
Как добавила Боярская, в ходе съемок она также заболела гриппом, но выпала из рабочего процесса лишь на день.
«Один раз из-за меня отменили смену. Была весенняя пора, я заболела гриппом. Вызывали доктора на площадку, кололи жаропонижающее. Одну смену с гриппом все-таки отработала, но через день выйти уже не смогла. Но это было всего лишь раз. Не одна я мерзла. Съемочная группа – 80 человек. При этом я хотя бы двигаюсь: ползу, бегу куда-то. Съемочная группа же просто стоит, им намного холоднее. Это труд огромного количества людей. Для меня это важный и серьезный путь. Очень люблю эту роль. Я абсолютно влюблена в нашего режиссера Флюзу Фархшатову. Мы очень подружились. Она замечательный режиссер», - рассказала Боярская.
Роль дочери главной героини в сериале исполнила актриса Таисья Калинина. По ее словам, в 20 лет не так просто сыграть роль подростка.
«У моей героини отвратительные, ужасные отношения с матерью. Она делает все, чтобы вывести ее на конфликт. Дочь - главный трикстер в семье, она заставляет свою мать проснуться. Мать заморожена и на протяжении всего сериала просыпается. Сериал весь выстроен на драме. Однако главная драматическая роль все-таки у Лизы Боярской. У меня маленькая линия. Я просто бунтующий подросток, у которого есть внутренний конфликт», - уточнила Калинина спецкору НСН.
В сериале также снимались Сергей Гилев, Даниил Страхов, Александр Аверин, Мамука Патарава и другие. Впервые проект представили в сентябре на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон», и большинство критиков высоко оценили эту работу. Премьера в онлайн-кинотеатре KION состоится 1 декабря.
Ранее основатель ООО «ЦСП «Платформа» Алексей Фирсов сообщил, что среди российского зрителя нарастает потребность в кино, которое бы не просто выступало развлечением, а отражало бы глубинный код культуры страны. По его словам, 65% аудитории считают, что социальная интеграция в сюжет уместна, напоминает «Радиоточка НСН»
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лауреатов премии «Музыкальное сердце театра» назвали в Санкт-Петербурге
- В разгуле мошенников на рынке черной икры обвинили покупателей
- Татьяна Ким в открытом письме ответила на претензии банков к маркетплейсам
- Рэпер Птаха объяснил, почему он не платил за квартиру
- Бомбилы из 90-х: Закон о локализации заставит таксистов уйти в тень
- Мороз и финны: Елизавета Боярская о работе над ролью в сериале «Тоннель»
- Лавров: Европа не воспользовалась шансами в урегулировании на Украине
- Лавров: Россия ждет от США промежуточную версию плана по Украине
- ЮНИСЕФ: Израиль разрушил 97% школ в Газе
- Макрон: Европейцы должны распоряжаться замороженными активами России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru