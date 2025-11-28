Сийярто рассказал о деталях встречи Орбана и Путина в Москве

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскрыл подробности переговоров премьер-министра Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным в Москве. По его словам, венгерский лидер вновь заявил, что Будапешт выступает за мирное урегулирование конфликта вокруг Украины, а Путин, в свою очередь, выразил готовность провести возможный мирный саммит именно в Будапеште.

Сийярто подчеркнул, что венгерская сторона добилась целей, ради которых прибыла в Россию. Он сообщил, что Москва подтвердила готовность поставлять Венгрии все законтрактованные объемы газа и нефти в рамках существующих маршрутов — через нефтепровод «Дружба» и газопровод «Турецкий поток».

Встреча Путина и Орбана началась в Кремле

Встреча в Кремле прошла при участии главы МИД Сергея Лаврова, вице-премьера Александра Новака и помощника президента Юрия Ушакова. Лавров охарактеризовал переговоры как «очень позитивные».

Орбан на встрече выразил надежду, что обсуждаемый с США мирный план поможет добиться прекращения боевых действий. Путин в ответ поблагодарил премьера за «взвешенную позицию» и отметил хороший уровень двусторонних отношений, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыРоссияВенгрия

Горячие новости

Все новости

партнеры