Сийярто рассказал о деталях встречи Орбана и Путина в Москве

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскрыл подробности переговоров премьер-министра Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным в Москве. По его словам, венгерский лидер вновь заявил, что Будапешт выступает за мирное урегулирование конфликта вокруг Украины, а Путин, в свою очередь, выразил готовность провести возможный мирный саммит именно в Будапеште.

Сийярто подчеркнул, что венгерская сторона добилась целей, ради которых прибыла в Россию. Он сообщил, что Москва подтвердила готовность поставлять Венгрии все законтрактованные объемы газа и нефти в рамках существующих маршрутов — через нефтепровод «Дружба» и газопровод «Турецкий поток».