Скидку на тариф «Платона» начнут снижать с 2026 года

Правительство утвердило решение о поэтапной отмене понижающего коэффициента, который снижает стоимость проезда большегрузов по системе «Платон». Об этом сообщил Минтранс РФ. Согласно постановлению, с 1 марта 2026 года размер скидки начнут уменьшать — коэффициент изменят с нынешних 0,51 до 0,75. Полная отмена понижающего коэффициента запланирована на 1 февраля 2028 года.

«Платон» действует с 2015 года и предназначен для взимания платы с грузовиков массой свыше 12 тонн за проезд по федеральным трассам. При запуске системы базовый тариф составлял 3,73 рубля за километр. Понижающий коэффициент был временной мерой, введённой для адаптации отрасли грузоперевозок.