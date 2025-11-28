Скидку на тариф «Платона» начнут снижать с 2026 года
Правительство утвердило решение о поэтапной отмене понижающего коэффициента, который снижает стоимость проезда большегрузов по системе «Платон». Об этом сообщил Минтранс РФ. Согласно постановлению, с 1 марта 2026 года размер скидки начнут уменьшать — коэффициент изменят с нынешних 0,51 до 0,75. Полная отмена понижающего коэффициента запланирована на 1 февраля 2028 года.
«Платон» действует с 2015 года и предназначен для взимания платы с грузовиков массой свыше 12 тонн за проезд по федеральным трассам. При запуске системы базовый тариф составлял 3,73 рубля за километр. Понижающий коэффициент был временной мерой, введённой для адаптации отрасли грузоперевозок.
Министерство напомнило, что с 2020 по 2024 год тариф был проиндексирован на 39%, тогда как стоимость ремонта дорог выросла на 80%. Ведомство ожидает, что отмена скидки увеличит доходы бюджетов и позволит направить дополнительные средства на поддержание и ремонт федеральных трасс.
За годы работы «Платона» дорожный фонд получил свыше 360 миллиардов рублей. Только в 2024 году эти средства обеспечили ремонт более 485 километров дорог и устройство защитного слоя ещё на 384 километрах в 28 регионах. В 2025 году планируется восстановить еще 55 участков, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Скидку на тариф «Платона» начнут снижать с 2026 года
- В Польше разыскивают двух украинцев по делу о диверсиях на железной дороге
- Прокуратура Польши задержала двух украинцев и трех белорусов за шпионаж
- Рудковская опубликовала видео с побоями 14-летней фигуристки Костылевой
- Женщина погибла при ударе дрона по дому в Белгородской области
- «Толпы зрителей не хлынут»: Что ждет победителей «Бриллиантовой бабочки»
- Содержание ребенка в подмосковном рехабе стоило до 200 тысяч рублей в месяц
- Путин позвонил пострадавшему при взрыве в Красногорске мальчику
- Россиянам рассказали о курсе доллара в случае снятия санкций с РФ
- Россиянам предсказали дальнейшее уменьшение упаковок продуктов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru