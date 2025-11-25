Детективный сериал «Тайны следствия» вошел в «Книгу рекордов России» как самый продолжительный в телевизионном эфире — он идет уже более 20 лет. Ковальчук допустила, что многолетняя история сериала была бы невозможной без зрительского интереса.

«Мне кажется, это совокупность факторов. В первую очередь, трудоспособность, профессионализм и терпение артистов, которые с любовью и профессионально относятся к своему делу. Не вижу здесь фантастической ситуации в том смысле, что многие артисты по 50-70 лет работают в одном и том же театре. Эта преданность вознаграждается тем, что и зритель откликается. Самое главное, что зритель ждет новые серии, новый сезон, для этого мы и работаем. Если бы это было не нужно зрителю, наверное, ничего бы и не было», - заявила она.