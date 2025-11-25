Сериал-рекордсмен: Анна Ковальчук раскрыла секрет успеха «Тайн следствия»

Актриса Анна Ковальчук не удивилась, что детективный сериал «Тайны следствия» вошел в «Книгу рекордов России».

Профессионализм артистов и зрительская любовь обеспечили сериалу «Тайны следствия» долголетие в эфире, заявила в разговоре с НСН актриса Анна Ковальчук, исполнившая в проекте главную роль.

Психолог объяснил, как книги и сериалы помогают избавиться от стресса

Детективный сериал «Тайны следствия» вошел в «Книгу рекордов России» как самый продолжительный в телевизионном эфире — он идет уже более 20 лет. Ковальчук допустила, что многолетняя история сериала была бы невозможной без зрительского интереса.

«Мне кажется, это совокупность факторов. В первую очередь, трудоспособность, профессионализм и терпение артистов, которые с любовью и профессионально относятся к своему делу. Не вижу здесь фантастической ситуации в том смысле, что многие артисты по 50-70 лет работают в одном и том же театре. Эта преданность вознаграждается тем, что и зритель откликается. Самое главное, что зритель ждет новые серии, новый сезон, для этого мы и работаем. Если бы это было не нужно зрителю, наверное, ничего бы и не было», - заявила она.

Кинокритик объяснил интерес зрителей к знакомым телевизионным сериалам

Собеседница НСН также не исключила, что согласилась бы принять участие в создании спин‑оффа или завершить историю своей экранной героини Марии Сергеевны полнометражным фильмом.

«Конечно, я бы согласилась. Я всегда откликаюсь на новые предложения. Каким бы он был – это вопрос к сценаристам. Я еще никогда не писала сценарии, хотя, возможно, это прекрасная мысль», - заметила Ковальчук.

Премьера 25-го сезона сериала «Тайны следствия» состоялась в начале ноября на медиаплатформе «Смотрим».

В начале осени исследование портала «Кино-Театр.Ру» показало, что проект входит в топ-10 самых ожидаемых сериалов, наряду с «Первым отделом», «Вампирами средней полосы» и «Методом», передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
ТЕГИ:РоссияСериал

Горячие новости

Все новости

партнеры