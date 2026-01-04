От шпионов до киберпанка в СССР: Названы самые ожидаемые видеоигры 2026 года
Новый 2026 год обещает стать настоящей жемчужиной в истории видеоигр: на горизонте — проекты, которые способны не просто развлечь, но и переосмыслить целые жанры, раздвинуть границы технологий и рассказать истории, надолго остающиеся в памяти. Среди самых ожидаемых проектов — продолжения культовых серий, перезапуски и новые эксперименты. Еще недавно о них говорили шепотом на форумах и в инсайдерских чатах, а сегодня трейлеры и анонсы уже задают тон грядущей революции в интерактивных развлечениях.
Разработчики не боятся рисковать: в одних проектах ставка сделана на беспрецедентный уровень детализации и масштаб, в других — на глубину нарратива и эмоциональную вовлеченность. НСН собрала самые ожидаемые видеоигры 2026 года — от блокбастеров с бюджетами, сравнимыми с голливудскими, до инди-хитов, способных удивить оригинальностью.
РЕВОЛЮЦИЯ В ЖАНРЕ ОТ GTA VI
Одна из самых громких новинок года — Grand Theft Auto (GTA) VI от Rockstar Games. Релиз запланирован на 19 ноября 2026 года. Действие игры развернется в современном Вайс-Сити (прототип — Майами), где игроки смогут управлять двумя главными героями: Джейсоном Дювалем и Лусией Каминос. Это первый случай в серии, когда протагонистами станут сразу два персонажа, между которыми можно переключаться.
Директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов заявил НСН, что масштаб, нарратив, механика и маркетинг делают GTA VI одной из самых ожидаемых игр всех времен.
«Серия GTA — это золотой стандарт игр с открытым миром. А это прежде всего технологии: поведение NPC (неигровой персонаж в видео- и настольных ролевых играх, которым управляет компьютер или ведущий, а не игрок — прим. НСН), оптимизация ресурсов системы на отрисовку масштабного окружения, реализация глобальных игровых и социальных механик. GTA VI обещает стать миром, в котором игрок не будет ощущать искусственности происходящего, благодаря реалистичным графике и анимации, улучшенным поведенческим моделям внутриигровых персонажей, большому разнообразию активностей. Однако частые переносы могут сыграть злую шутку: аудитория ждет чего-то поистине революционного, что может сказаться на завышенных ожиданиях игроков и привести к продажам ниже запланированных», — сказал собеседник НСН.
Директор Межконтинентальной киберспортивной лиги, преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Александр Горбаченко ранее заявил НСН, что учитывая масштабы разработчика Rockstar Games и их амбиции, вложенные в создание Grand Theft Auto (GTA) VI два миллиарда долларов являются астрономической, но оправданной суммой, ведь это будет не просто игра, а новый эталон для всей видеоигровой индустрии.
«Сумма в два миллиарда долларов — действительно рекордный бюджет для видеоигровой индустрии. Однако в случае с GTA VI эта цифра выглядит оправданной. По силе психоэмоционального воздействия на сознание, качеству видеоряда, звукового сопровождения, спецэффектов и глубины сценария современные игры AAA-класса уже не только не уступают голливудским киноблокбастерам, но зачастую их даже превосходят. Соответственно, существенно возрастают и затраты на изготовление таких игр. Для сравнения, разработка GTA V в 2013 году обошлась примерно в 265–300 миллионов долларов, включая маркетинговое продвижение. Cyberpunk 2077 2020 года обошелся CD Projekt примерно в 330 миллионов долларов, а StarCitizen от Cloud Imperium Games уже собрал в ходе краудфандинга более 600 миллионов долларов, но игра до сих пор находится на стадии разработки», — отмечал эксперт.
МОРАЛЬНЫЙ КОМПАС В «MARVEL’S WOLVERINE»
Marvel’s Wolverine от Insomniac Games обещает стать жестким экшеном с акцентом на ближний бой. Игра расскажет о становлении Росомахи, возможно, показав, как он приобрел свой стальной скелет. Релиз ожидается осенью 2026 года.
«Комиксы, наверное, быстрее всех прошли путь от классицизма к постмодерну: от идеализированного Супермена 1920-х годов до психопатичного Хоумлендера 2020-х. Росомаха как персонаж изначально довольно хорошо входит в постмодернистский контекст: он не хочет спасать мир, не считает себя избранным, у него нет каких-то супернравственных идеалов. Логан — обычный человек со своими мыслями, чувствами и желаниями. Просто по стечению обстоятельств он — ходячее супероружие. Успех сериала «Пацаны» (The Boys) по одноименному комиксу довольно красноречиво говорит о запросе аудитории на «человечных» супергероев, которые пытаются найти себя в этом мире. Они также пытаются быть «правильными», но, как и у обычных людей, их моральный компас совсем не идеален. Поэтому, разработчики идут вполне в тренде, и, думаю, игра будет иметь успех», — отметил Пегов.
ШПИОНСКАЯ ФАНТАЗИЯ В «PROJECT 007»
Project 007 от IO Interactive — новая игра о Джеймсе Бонде. Разработчики обещают «ультимативную шпионскую фантазию» с использованием гаджетов и продвинутым искусственным интеллектом (ИИ). Игра планируется для PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2. Точная дата релиза неизвестна, но ранее упоминался 2026 год.
Пегов заявил, что успех проекта будет зависеть от того, насколько гармонично разработчикам удастся соединить традиции шпионского триллера с ожиданиями современной аудитории.
«Разработкой игры занимаются авторы серии Hitman, которая идейно вдохновлена сагой о супершпионах в дорогих костюмах и лицензией на убийство, поэтому игра в надежных руках. Hitman всегда предлагал высокую вариативность прохождения заданий, от подстроенного несчастного случая до перестрелки в стиле Рэмбо. Игроки любят, когда у них есть выбор, и если разработчикам удастся сбалансировать стелс- и экшен-механики — игра точно успешно продастся. Однако, это потребует очень большой работы. В экшенах важен ганплей (gun play) — ощущения от стрельбы: оружие не должно ощущаться игрушечным, у каждого должна быть своя обратная связь и свой геймплей. В стелсе же важно создать ощущение реалистичности, создать механики скрытности, в которые игрок поверит, но которые при этом не будут душить игрока излишней реалистичностью. Все это требует специалистов с кардинально разным профессиональным опытом», — указал Пегов.
Эксперт по киберспорту Артем Сложеникин, в свою очередь, раскрыл НСН, при каких условиях новая игра о самом известном шпионе будет интересна пользователям.
«Для новой игры о Бонде оптимальным выглядит сочетание динамичного экшена с продуманными элементами шпионской работы, но без искусственного акцента на стелсе ради стелса. В современных играх скрытность часто превращается в опциональный элемент, теряя глубину, поэтому важно, чтобы механики были встроены органично через фирменные гаджеты, автомобили, нестандартные приемы и умение героя переигрывать противника. Такой подход позволит сохранить дух Бондианы, не отказываясь от привычного для широкой аудитории шутерного темпа. Если разработчикам удастся объединить эти элементы без крайностей, игра сможет заинтересовать как поклонников франшизы, так и новое поколение игроков», — указал Сложеникин.
ЯПОНСКАЯ КУЛЬТУРА В «RESIDENT EVIL REQUEM»
Resident Evil Requem — девятая основная часть серии, продолжение Resident Evil Village. Действие игры частично развернется в полуразрушенном Раккун-Сити через 30 лет после катастрофы. Главная героиня — аналитик ФБР Грейс Эшкрофт, которая расследует загадочную смерть своей матери. Релиз игры запланирован на 27 февраля 2026 года. Игра выйдет на платформах PlayStation 5, Xbox Series X/S, Windows и Nintendo Switch 2.
Пегов отметил, что Requiem — не просто очередная часть культовой серии, а сознательный возврат к истокам с одновременным шагом в новое будущее.
«Requiem является поворотной точкой всей серии, именно поэтому она возвращается туда, где все начиналось, в том числе и жанрово. В серии было много экспериментов с нарративом, дизайном и игровыми механиками. Но сейчас, когда должна наступить смена поколений персонажей, мы «возвращаемся домой». Японская культура основана на циклах. Отсюда проистекают многие культурные базисы Dark Souls и Elden Ring. Игра, совершив большой жизненный цикл, возвращается к началу, чтобы умереть и заново родиться. Мы сейчас наблюдаем прекрасную, почти метафизическую, историю», — указал Пегов.
КИБЕРПАНК В СССР С РЕТРОФУТУРИЗМОМ В «ATOMIC HEART 2»
Студия Mundfish в рамках Summer Game Fest 2025 анонсировала продолжение ретрофутуристического шутера «Atomic Heart». В тизере под песню группы «Queen» демонстрируются погони на различных видах транспорта и схватки с использованием технологичного оружия. Лицо главного героя при этом закрыто маской, к которому другие персонажи обращаются как к капитану, поэтому, возможно, майор Нечаев не будет протагонистом сиквела.
Вместе с «Atomic Heart 2» студия анонсировала многопользовательский шутер «The Cube» во вселенной «Atomic Heart». Действие разворачивается на гигантском левитирующем кубе с вращающимися гранями, где игроки исследуют аномальные зоны, сражаются с врагами и боссами.
Релиз «Atomic Heart 2» запланирован на 2026 году. Игра будет доступна как пользователям ПК, так и владельцам PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко говорил НСН, что если первая часть видеоигры «Atomic Heart» с идеологией советского эстетизма сумела стать одним из мировых хитов, то вторая часть, которая уже предназначена для всего мира, может рассчитывать на грандиозный успех.
«Atomic Heart 2» вызывает невероятные впечатления, как и первые трейлеры и тизеры первой части. Это выглядит великолепно и намекает на шедевр. Мало того, что игра потрясающе выглядит и раскрывает всю вселенную «Atomic Heart», так в ней еще используется наисовременнейший движок. Первая часть, которая была стилизована под некий киберпанковский СССР с ретрофутуризмом, сейчас раскрывает крылья. Мы выходим за пределы нашей планеты Земля и в той же самой вселенной начинаем раскрывать всю ту же прекрасную, арт-дизайнерскую тему оригинального «Atomic Heart». Оригинальная игра была создана дизайнерами. Программисты и все остальные люди, которые отвечают за геймплей, были там все-таки на вторых ролях. Здесь, во второй части, дизайнеры сделали потрясающую работу», — сказал собеседник НСН.
СМЕНА ГЕРОЕВ И СЛАВЯНСКИЙ ФОЛЬКЛОР В «ВЕДЬМАК 4»
«Ведьмак 4» (The Witcher IV) — ожидаемая новая часть популярной ролевой серии, анонсированная студией CD Projekt RED в декабре 2024 года. Игра станет началом новой трилогии, где главной героиней выступит Цири — приемная дочь Геральта из Ривии. Действие разворачивается спустя несколько лет после финала «Ведьмака 3: Дикая Охота». Цири прошла Испытание травами и стала полноценной ведьмачкой, но теперь ей предстоит столкнуться с новыми вызовами.
Над игрой работают около 400-422 сотрудников CD Projekt RED. Руководит проектом Себастиан Калемба, ранее занимавший должность анимационного директора в «Ведьмаке 3» и Cyberpunk 2077. Хоть релиз и ожидается не раньше 2027 года, не упомянуть «Ведьмака» в списке самых ожидаемых игр просто невозможно. Игра выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
Пегов рассказал, насколько рискованно менять центрального героя культовой серии и как это может повлиять на лояльность фанатов.
«Игра запланирована к выходу не ранее 2027 года, поэтому у разработчиков есть еще много времени. Как и в случае с Resident Evil, франшизе необходима смена поколений, и Цири является компромиссным решением: она знакома публике по предыдущим играм и книгам, но достаточно молода, чтобы через взаимодействие с ней ввести кардинально новых персонажей, не присутствовавших в книгах и предыдущих играх. Главной претензией фанатов на данный момент было «повесточное уродование» главной героини, что ее сделали «менее красивой», чем в «Ведьмаке 3». Но думаю, тут дело не в тяге фанатов к нереалистично красивым нарисованным женщинам, а в том, что в «упрощении» внешности героев они видят попытку разработчиков вместо игровой разработки заниматься пропагандой своих политических взглядов. А люди просто хотят играть в интересные игры, и им не нравится, когда кто-то хочет залезть к ним в голову в процессе», — отметил Пегов.
IT-эксперт Даниил Аржаков, в свою очередь, назвал замену главного героя Геральта на Цири логичным шагом.
«В четвертой части «Ведьмака» главной героиней станет Цири, а не Геральт. На самом деле, это логичный шаг: история Геральта логично завершилась в третьей части, а у Цири впереди целый мир приключений — особенно если речь пойдет о путешествиях между мирами. Главное — не испортить ее характер и не превратить в «универсального бойца», как иногда делают с сильными женскими персонажами. Фанатам важно, чтобы Цири осталась той же упрямой, храброй и уязвимой девушкой, за которую они ее полюбили. В конце концов, лучшие игры — это те, которые не просто красивы или технологичны, а вызывают доверие и остаются верны себе», — отметил эксперт.
Независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко ранее говорил НСН, что очень многие люди, воспитанные в традиционном англо-саксонском фольклоре об эльфах, троллях и гномах, узнали о водяных, лешиях и нечисти не из книжек русского поэта Александра Пушкина, а из серии игр о ведьмаке Геральте из Ривии.
«Ведьмак» — это одна из самых популярных игр в России и, пожалуй, львиная доли продаж этой игры пришлась на нашу страну, Беларусь и другие русскоязычные страны бывшего СССР. Ну и, традиционно, Польшу - где она и была создана. «Ведьмак» выполняет очень правильную культурную миссию - популяризует славянский фольклор для широкой мировой аудитории. Такие слова как «леший», «водяная», «нечисть» - очень многие люди, воспитанные в традиционном англо-саксонском фольклоре о «эльфах», «троллях» и «гномах» узнали не из книжек Александра Пушкина или Анджея Сапковского (автора оригинальной серии фентези-романов вселенной «Ведьмака»), а именно из этих прекрасных игр», — сказал собеседник НСН.
Помимо вышеперечисленных видеоигр, стоит упомянуть и Lords of the Fallen II, действия которой разворачиваются спустя 100 лет после событий Lords of the Fallen (2023), где мир продолжает разрушаться под влиянием Умбры (мира мертвых).
Lords of the Fallen II — ожидаемый сиквел мрачного фэнтезийного экшена, анонсированный на Gamescom 2025. Игра разрабатывается студией Hexworks при поддержке издателя CI Games и планируется к выпуску в 2026 году на ПК (Epic Games Store), PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
Точная дата релиза пока не объявлена, но игра ожидается в 2026 году. На данный момент доступна только базовая информация, и разработчики обещают в будущем раскрыть больше деталей, включая геймплейные трейлеры и демоверсии.
Кроме того, в первом квартале 2026 года ожидается релиз ремейка Prince of Persia: The Sands of Time — культовой игры 2003 года. Проект несколько раз переносился и переживал изменения в команде разработчиков.
Основа сюжета остается неизменной: персидский принц вместе с отцом захватывает индийский дворец махараджи, где находит Кинжал времени и Пески времени. Из-за козней визиря принц освобождает Пески, превращающие людей в монстров. Задача героя — отыскать песочные часы, похищенные визирем, и обратить время вспять.
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight — это предстоящая приключенческая игра в открытом мире, разрабатываемая студией TT Games и издаваемая Warner Bros. Games. Она станет четвертой частью в серии LEGO Batman и пятой в общей серии LEGO DC. Релиз запланирован на 2026 год для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.
Игра расскажет о становлении Брюса Уэйна как защитника Готэма, объединив ключевые моменты из комиксов, фильмов, телесериалов и игр о Бэтмене. В трейлере уже показаны отсылки к трилогии Кристофера Нолана (например, тренировка в Лиге Теней и монолог Бэйна) и фильму Мэтта Ривза «Бэтмен» 2022 года (погоня за Пингвином). Также присутствуют элементы из работ Тима Бертона.
Среди ожидаемых видеоигр также стоит отметить тактическую игру во вселенной «Звездных войн» Star Wars: Zero Company. Игра разрабатывается студией Bit Reactor при поддержке Respawn Entertainment и Lucasfilm Games. Релиз запланирован на 2026 год для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
Действие игры разворачивается в завершающий период Войн клонов — одного из крупнейших конфликтов в истории галактики. Игрок берет на себя роль Хоукса, бывшего офицера Республики, который возглавляет элитный отряд наемников, известный как «Нулевая рота». Отряд выполняет секретные миссии, которые могут существенно повлиять на ход войны, оставаясь вне официальной истории.
