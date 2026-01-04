Новый 2026 год обещает стать настоящей жемчужиной в истории видеоигр: на горизонте — проекты, которые способны не просто развлечь, но и переосмыслить целые жанры, раздвинуть границы технологий и рассказать истории, надолго остающиеся в памяти. Среди самых ожидаемых проектов — продолжения культовых серий, перезапуски и новые эксперименты. Еще недавно о них говорили шепотом на форумах и в инсайдерских чатах, а сегодня трейлеры и анонсы уже задают тон грядущей революции в интерактивных развлечениях.

Разработчики не боятся рисковать: в одних проектах ставка сделана на беспрецедентный уровень детализации и масштаб, в других — на глубину нарратива и эмоциональную вовлеченность. НСН собрала самые ожидаемые видеоигры 2026 года — от блокбастеров с бюджетами, сравнимыми с голливудскими, до инди-хитов, способных удивить оригинальностью.