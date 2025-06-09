«Гении или продали душу!»: Тизер игры «Atomic Heart 2» восхитил поклонников
Тизер видеоигры «Atomic Heart 2» определенно намекает на шедевр, сказал НСН Александр Кузьменко.
Если первая часть видеоигры «Atomic Heart» с идеологией советского эстетизма сумела стать одним из мировых хитов, то вторая часть, которая уже предназначена для всего мира, может рассчитывать на грандиозный успех, заявил в эфире НСН независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.
Студия Mundfish в рамках Summer Game Fest 2025 анонсировала продолжение ретрофутуристического шутера «Atomic Heart». В тизере под песню группы «Queen» демонстрируются погони на различных видах транспорта и схватки с использованием технологичного оружия. Лицо главного героя при этом закрыто маской, к которому другие персонажи обращаются как к капитану, поэтому, возможно, майор Нечаев не будет протагонистом сиквела. Релиз «Atomic Heart 2» запланирован на 2026 году. Игра будет доступна как пользователям ПК, так и владельцам PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Кузьменко отметил, что дизайнеры «Atomic Heart 2» сделали потрясающую работу.
«Atomic Heart 2» вызывает невероятные впечатления, как и первые трейлеры и тизеры первой части. Это выглядит великолепно и намекает на шедевр. Мало того, что игра потрясающе выглядит и раскрывает всю вселенную «Atomic Heart», так в ней еще используется наисовременнейший движок. Первая часть, которая была стилизована под некий киберпанковский СССР с ретрофутуризмом, сейчас раскрывает крылья. Мы выходим за пределы нашей планеты Земля и в той же самой вселенной начинаем раскрывать всю ту же прекрасную, арт-дизайнерскую тему оригинального «Atomic Heart». Оригинальная игра была создана дизайнерами. Программисты и все остальные люди, которые отвечают за геймплей, были там все-таки на вторых ролях. Здесь, во второй части, дизайнеры сделали потрясающую работу», - сказал собеседник НСН.
По его словам, разработчикам удалось сохранить во второй части «Atomic Heart» уже полюбившуюся игрокам стилистику ретрофутуризма, добавив что-то новое из межнациональной культуры.
«Судя по всему, у нас будет либо новый герой, потому что его называют товарищ капитан, а в оригинальной части у нас был товарищ майор. Самое главное, что та самая любимая советская стилистика, которая оставалась еще со времен первой части, все равно присутствует. Если внимательно посмотреть трейлер, то мы увидим девушек-андроидов в пионерских галстуках. Мне кажется, что разработчики себе не изменили. «Atomic Heart», которая стала хитом не только в постсоветских странах, но и понравилась зарубежной публике, сейчас заигрывает с ней, показывая совсем другие вещи: вместо пионеров-героев - космические бары в стиле «Звездных войн», «Стартрека» и всех остальных известных западных франшиз», - отметил Кузьменко.
Он также восхитился гениальностью разработчиков игры.
«То, что разработчики сообщают, что игра будет выпущена в 2026 году, это, конечно, очень амбициозно. Как за три года сделать игру практически с нуля на новом движке и с новым сюжетом, для меня загадка. Однако для всех было загадкой, как разработчики за три года сделали потрясающий оригинал. Либо они – гении, либо продали душу дьяволу. Если первая часть с идеологией советского эстетизма сумела выстрелить так, что стала одним из хитов на многих платформах, то вторая часть, которая уже предназначена для всего мира, может рассчитывать на грандиозный успех. Рад восторгаться русскими разработчиками», - заключил эксперт.
В свою очередь «Кинопоиск», который почти год назад анонсировал экранизацию «Atomic Heart», сообщил НСН, что проект разрабатывается продюсерским центром «Плюс Студия» под совместным креативным контролем со студией Mundfish.
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