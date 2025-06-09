«Гении или продали душу!»: Тизер игры «Atomic Heart 2» восхитил поклонников

Студия Mundfish в рамках Summer Game Fest 2025 анонсировала продолжение ретрофутуристического шутера «Atomic Heart». В тизере под песню группы «Queen» демонстрируются погони на различных видах транспорта и схватки с использованием технологичного оружия. Лицо главного героя при этом закрыто маской, к которому другие персонажи обращаются как к капитану, поэтому, возможно, майор Нечаев не будет протагонистом сиквела. Релиз «Atomic Heart 2» запланирован на 2026 году. Игра будет доступна как пользователям ПК, так и владельцам PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Кузьменко отметил, что дизайнеры «Atomic Heart 2» сделали потрясающую работу.

«Atomic Heart 2» вызывает невероятные впечатления, как и первые трейлеры и тизеры первой части. Это выглядит великолепно и намекает на шедевр. Мало того, что игра потрясающе выглядит и раскрывает всю вселенную «Atomic Heart», так в ней еще используется наисовременнейший движок. Первая часть, которая была стилизована под некий киберпанковский СССР с ретрофутуризмом, сейчас раскрывает крылья. Мы выходим за пределы нашей планеты Земля и в той же самой вселенной начинаем раскрывать всю ту же прекрасную, арт-дизайнерскую тему оригинального «Atomic Heart». Оригинальная игра была создана дизайнерами. Программисты и все остальные люди, которые отвечают за геймплей, были там все-таки на вторых ролях. Здесь, во второй части, дизайнеры сделали потрясающую работу», - сказал собеседник НСН.