Лавров: Дух Анкориджа испаряется

«Дух Анкориджа» после переговоров России и США на Аляске испаряется. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает RT.

Как отметил глава МИД, в Анкоридже на саммите по урегулированию ситуации вокруг Украины дух был «не самым главным».

«Дух - это атмосфера, она была товарищеской, взаимоуважительной, конструктивной. Но дух испаряется», - подчеркнул Лавров.

Ранее министр заявил, что США больше не согласны на свои предложения по Украине, сделанные в Анкоридже.

