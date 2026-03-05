Лавров: Дух Анкориджа испаряется
5 марта 202611:53
«Дух Анкориджа» после переговоров России и США на Аляске испаряется. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает RT.
Как отметил глава МИД, в Анкоридже на саммите по урегулированию ситуации вокруг Украины дух был «не самым главным».
«Дух - это атмосфера, она была товарищеской, взаимоуважительной, конструктивной. Но дух испаряется», - подчеркнул Лавров.
Ранее министр заявил, что США больше не согласны на свои предложения по Украине, сделанные в Анкоридже.
