Запасов вооружений США на войну с Ираном хватит на две недели
Иран уже вывел из строя противоракетную систему США THAAD, каждая из которых стоит больше миллиарда, заявил НСН Алексей Подберезкин.
Запасов вооружений у США на войну с Ираном хватит на две недели, заявил в беседе с НСН директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.
США рассчитывают проводить операцию против Ирана на протяжении минимум 100 дней, а, скорее всего, — до сентября «включительно». Об этом пишет Politico со ссылкой на внутренний документ Пентагона. Напомним, что ранее американский лидер Дональд Трамп заявлял о планах воевать с Ираном еще около четырех-пяти недель. Подберезкин уверен, что это слишком оптимистичные планы.
«Разумеется, у главы Белого дома Дональда Трампа есть план. Но план этот зависит не столько от каких-то разрешений и согласований, он мало ориентируется даже на позиции своих союзников-республиканцев. Это его личный план. Во многом все зависит от военно-технических ресурсов США, большая война потребует больших ресурсов. Но главное заключается в том, что Иран к этой войне подготовился. Каждый день этой войны требует большое количество высокоточных боеприпасов и противоракетного оружия. Оказалось, что Иран может радары эти уничтожить. Недавно Иран вывел из строя противоракетную систему США THAAD, каждая из которых стоит больше миллиарда, они должны были обеспечивать безопасность США и Израиля. Это означает, что США теряют свои преимущества. Вероятно, китайцы или даже мы помогли с системами наведения иранцам. Поэтому расход у боеприпасов у Америки будет очень большой, он вряд ли рассчитан на более чем две недели. Уже ежедневно сокращается арсенал», - рассказал он.
Он также объяснил, почему США не смогут быстро восстановить запасы.
«Одна ракета Patriot не только стоит дорого, ее еще и делать долго, ее изготавливают минимум год. Даже если американцы мобилизуют все свои возможности, они смогут производить по 30-40 ракет в месяц. А расход сейчас уже больше. В свое время они произвели сто таких комплексов, но они уже везде разошлись, и на Украину что-то перепало. Они эти комплексы будут собирать, могут забрать у Кореи или Японии, но много не соберут. Раньше они били из трех ракет по одной цели, теперь сокращают удары. Их запасов не хватает, они это уже понимают», - заключил собеседник НСН.
Если операция против Ирана затянется на полтора месяца, сторонники американского лидера Дональда Трампа - республиканцы - серьезно уступят демократам при выборах в Конгресс, заявил НСН научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.
